«الوطنية للانتخابات»: نسقنا مع «الصحة» بشأن الكشف الطبي على مرشحي الرئاسة

قال المستشار أحمد بندارى، المدير التنفيذي للهيئة الوطنية للانتخابات، إنّ نص المادة 11 من قانون الانتخابات الرئاسية حدد الشروط الواجب توافرها والمستندات التي يجب أن تكون بصحبة مقدم طلب الترشح.

وأضاف بنداري، في مؤتمر صحفي نقلته قناة «إكسترا نيوز» على الهواء، أنّ التزكيات يجب أن تكون وفق ما نص عليه القانون بواقع 25 ألف تأييد على مستوى 15 محافظة بحد أدنى 1000 في كل محافظة و20 تزكية من أعضاء مجلس النواب، وهذه الأوراق يجب أن تكون بصحبة طالب الترشح.

وأوضح أنّه جرى التنسيق مع وزارة الصحة والسكان وتحديد 3 مقار لتوقيع الكشف الطبي على المرشحين، في مستشفى الشيخ زايد التخصصي ومستشفى معهد ناصر ومستشفى العاصمة الإدارية، ويتقدم طالب الترشح مباشرة للمجالس الطبية المتخصصة في تلك المقار لإجراء الفحوصات اللازمة من أجل تقديمه مع الأوراق.