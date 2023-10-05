وفاة أكبر معمرة في العراق عن عمر يقارب 138 سنة

كشفت الوكالة الوطنية العراقية للأنباء، قبل قليل، عن وفاة أكبر معمرة عراقية تبلغ من العمر ما يقرب من 138 عاماً، فى أحد الأقضية شرقي الناصرية، بمحافظة ذي قار، بعد معاناتها من أزمة صحية مؤخراً.

شهادة وفاة العراقية «مدلولة»

وتعد المواطنة العراقية «مدلوة محمد»، أو كما تلقب «مدلولة»، من اهالي قضاء الإصلاح، شرقي مدينة الناصرية، وتوفيت بسبب عارض صحي، وهي أكبر معمرة في العراق، وربما في العالم، إذ يبلغ عمرها بحسب شهادة الوفاة 138 عاماً، وهى من مواليد الأول من يوليو عام 1885.

وعكة صحية أخيرة

وأشارت الوكالة عن المقربين من العائلة، أنها تزوجت من 3 رجال توفوا جميعهم، وكان لديها ابن وحيد، لقى مصرعه أثناء الحرب، وكانت تتمتع بذاكرة ونشاط ذهني مميز، حتى قبل وفاتها، حيث كانت تعيش حياة طبيعية، لكنها شعرت بأزمة صحية تسببت في إصابتها بمرض تصلب الشرايين وتوقف القلب.