مي كساب بعد تكريمها في مهرجان العراق عن «جعفر العمدة»: احتفال عزيز على قلبي

أعربت الفنانة مي كساب عبر حسابها بموقع تبادل الفيديوهات والصور إنستجرام عن سعادتها بتكريمها في مهرجان العراق الدولي، عن دورها في المسلسل الرمضاني جعفر العمدة.

ونشرت «كساب» مقطع فيديو لها من التكريم وعلقت عليه قائلة: «شكرًا مهرجان العراق الدولي على التكريم العزيز والغالي جدا على قلبي، وشكرا صديقتي شذا حسون على حسن الاستقبال والتنظيم».

مسلسل جعفر العمدة

وشاركت مي كساب خلال السباق الرمضاني الماضي في مسلسل جعفر العمدة حيث جسده دور احدي زوجات جعفر العمدة.

مسلسل جعفر العمدة ضم عدد من نجوم الفن أبرزهم: زينة، إيمان العاصي، مي كساب، منة فضالي، أحمد داش، منذر رياحنة، عصام السقا، فريدة سيف النصر، مجدي بدر، أحمد فهيم، ومن تأليف وإخراج محمد سامي، وشارك في السيناريو والحوار مهاب طارق.