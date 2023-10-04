«الوطنية للإعلام» تهنئ الرئيس السيسي في ذكرى انتصارات أكتوبر

تقدم حسين زين رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، بخالص التهنئة للرئيس عبد الفتاح السيسي، بمناسبة ذكرى انتصارات حرب أكتوبر المجيدة، تلك الذكرى المحفورة في قلوب المصريين والعرب، والتي سطرت خلالها القوات المسلحة المصرية تاريخًا مجيدًا حين استردت الأرض والكرامة ببسالة ستظل تذكرها صفحات التاريخ بفخرٍ وعزةٍ.

ذكرى انتصارات أكتوبر

تقدم «زين» أيضا بالتهنئة لوزير الدفاع والإنتاج الحربيّ، وقادة وضباط وجنود الجيش المصري العظيم الحصن والسند القوي للوطن الذين يبذلون دماءهم الذكية للحفاظ على أمن وأمان مصر وشعبها.

أضاف رئيس الهيئة الوطنية للإعلام، في بيان، أنه بمرور 50 عاما على انتصارات أكتوبر سيظل جيل أكتوبر ملهما للأجيال القادمة نتعلم منه أسمى معاني التضحية والفداء من أجل الحفاظ على الوطن وصون كرامته والإصرار على النصر في كل المجالات والتغلب على أصعب التحديات واثقين في الله وفي قدرتنا وعزمنا لاستكمال مسيرة التنمية بوطن يتمتع بالأمن والاستقرار والازدهار في ظل القيادة الحكيمة والرشيدة للرئيس عبد الفتاح السيسي.

طريق الجمهورية جديدة

أكد حسين زين، أن ما نشهده من إنجازات في شتى المجالات بمختلف ربوع الوطن، خير دليل على السير في المسار والدرب الصحيح نحو جمهورية جديدة قوية تلبي طموحات وآمال شعب مصر العظيم الذي سيجني وينعم بثمار تلك الإنجازات والتنمية.