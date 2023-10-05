فريق حسن شحاتة يفوز على محمود بكر في «كابيتانو مصر»

شهدت الحلقة الجديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، نهاية مباراة جديدة من دور المجموعات بين فريقي حسن شحاتة ومحمود بكر.

ركلات الترجيح

ووصلت مباراة فريقي حسن شحاتة بقيادة الكابتن طارق السيد، ومحمود بكر بقيادة الكابتن أحمد الكاس في كابيتانو مصر، إلى ركلات الترجيح بعد التعادل في الوقت الأصلي والوقت الإضافي.

وحسمت ركلات الترجيح هذه المباراة في كابيتانو مصر، لصالح فريق حسن شحاتة والذي يحقق انتصاره الثاني في دور المجموعات ليحسم صدارة المجموعة.

كابيتانو مصر

وأطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية الموسم الثاني من برنامج «كابيتانو مصر»، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة لاكتشاف المواهب الكروية في مختلف محافظات الجمهورية.