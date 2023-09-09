نجل فؤاد المهندس: «والدي كان زملكاوي كبير.. وبيحب حسن شحاتة والخطيب»

كشف محمد فؤاد المهندس، نجل الفنان الراحل فؤاد المهندس، عن علاقة والده بكرة القدم، قائلا إن والده يشجع نادي الزمالك، متابعا: «كان زملكاوي للغاية، وعائلتي من أول جدي وجدتي وكل عماتي وأعمامي وأولادهم زملكاوية، العيلة كلها زملكاوية أبا عن جد، وكلنا بنجب الزمالك عدا أحمد أخويا أهلاوي».

كل العائلة تشجع الزمالك

وأضاف «المهندس» خلال استضافته ببرنامج «ملعب الفن» مع الإعلامي مصطفى عمار على راديو «أون سبورت إف إم»، أنه كان يتحدث مع والده فؤاد المهندس عن كرة القدم فقط، ولكن عندما يأتي شقيقه «أحمد» يتوقف عن الحديث، مردفا: «أبويا زملكاوي كبير، وعمي كان بيلعب في النادي، أبويا مكنش متعصب بس أنا متعصب للنادي».

محمد: يوم ماتش الأهلي والزمالك والدي مكانش بيكلم حد

وأشار إلى أن والده لاعيب ويحب كرة القدم، ويحب لاعبي في الستينيات مثل عبده نصحي وحمادة إمام وسمير قطب، وفي جيل السبعينيات حسن شحاتة وفاروق جعفر ومحمود الخطيب، وكان الأساس لديه الزمالك، مردفا: «لما الزمالك يكسب الأهلي يقول هتفرج على المباراة تاني، ولو خسر ميتفرجش بس كنت بحاول أسجله، ويوم ماتش الأهلي والزمالك مكنش بيكلم حد».