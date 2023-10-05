«كابيتانو مصر».. فريق حسن شحاتة يفوز على نظيره محمود بكر في تحدي زيزو

شهدت الحلقة الجديدة من الموسم الثاني لبرنامج «كابيتانو مصر»، تحدٍ خاص بين فريقي حسن شحاتة بقيادة الكابتن طارق السيد، ومحمود بكر بقيادة الكابتن أحمد الكأس.

معسكر برنامج كابيتانو مصر

وشهد أحمد سيد زيزو نجم نادي الزمالك والمنتخب الوطني، التحدي الخاص بين فريقي حسن شحاتة ومحمود بكر في زيارته لمعسكر برنامج «كابيتانو مصر»، الذي أطلقت الشركة المتحدة للخدمات الإعلامية لاكتشاف المواهب الكروية، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

طارق السيد

وحقق فريق حسن شحاتة بقيادة طارق السيد الفوز على نظيره محمود بكر، بقيادة أحمد الكاس في التحدي الذي شهده أحمد سيد زيزو.

ويتواجه فريقي حسن شحاتة، ومحمود بكر في المباراة التي تأتي ضمن منافسات المجموعة الأولى بحثًا عن نقاط المباراة الكاملة.