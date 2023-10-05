تكريم اسم توفيق الدقن في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

كرمت إدارة مهرجان الاسكندرية السينمائي برئاسة الناقد الأمير أباظة اسم الفنان الراحل توفيق الدقن في حفل ختام الدورة الـ39 الذي أقيم داخل مسرح ليسيه الحرية.

ابن توفيق الدقن يتسلم درع تكريم والده

وتسلم التكريم نجله ماضي الدقن في حضور الدكتور نيفين الكيلاني، وزيرة الثقافة، والفنانة إلهام شاهين التي تحمل الدورة اسمها، وقد أعرب نجل الفنان الراحل عن سعادته بهذا التكريم كونه قادمًا من مهرجان عريق بقيمة الإسكندرية السينمائي.

يذكر أن الفنان توفيق الدقن ولد في 3 مايو عام 1923، وتوفي في 26 نوفمبر 1988 بمركز بركة السبع بمحافظة المنوفية، وتوفي عن عمر ناهز الـ65 عاما بعد إصابته بمرض فشل كلوي.

وبدأ حياته الفنية منذ أن كان طالبا بالمعهد العالي للفنون المسرحية من خلال أدوار صغيره إلى أن اشترك في فيلم «ظهور الإسلام» عام 1951، ثم التحق بعد تخرجه بالمسرح الحر لمدة سبع سنوات، ثم التحق بالمسرح القومي وظلّ عضوا به حتى إحالته إلى التقاعد.