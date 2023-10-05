تكريم خالد سليم والمنتج محسن جابر في ختام مهرجان الإسكندرية السينمائي

كرمت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي المطرب خالد سليم في حفل ختام الدورة الـ39 المقامة حاليا داخل مسرح ليسيه الحرية، وسلمته التكريم الفنانة إلهام شاهين.

ومنحت إدارة مهرجان الإسكندرية السينمائي، تكريما للمنتج محسن جابر، مالك شركة «مزيكا»، والذي أعرب في كلمته عن سعادته بتكريمه من بلده مصر، إذ أهدى تكريمه للعندليب الأسمر عبدالحليم حافظ وموسيقار الأجيال محمد عبدالوهاب والمنتج مجدي العمروسي.

وشهد حفل الختام حضور الفنانة إلهام شاهين التي تحمل الدورة اسمها وشقيقها الفنان أمير شاهين وابنة شقيقتها الممثلة الشابة إلهام صفي الدين، والمخرجين محمد عبدالعزيز وهاني لاشين، السيناريست محمد الباسوسي.