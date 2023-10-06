معلومات عن المعمرة العراقية.. تزوجت 3 مرات وانجبت طفلا واحدا

ودع أهالي قضاء الإصلاح شرقي مدينة الناصرية بالعراق، أمس الخميس، أكبر معمرة في البلاد، وتبلغ من العمر حوالي 140 عامًا، وكانت تعيش حياتها بشكل طبيعي، لكنها شعرت بأزمة صحية.

وفاة المعمرة العراقية

وذكرت الوكالة الوطنية العراقية، أن المواطنة العراقية «مدلوه منهل محمد»، أو تعرف في البلاد باسم «مدلولة»، من أهالي قضاء الإصلاح، شرقي مدينة الناصرية بمحافظة ذي قار، وتوفيت بسبب عارض صحي، وتعد أكبر امرأة في العراق وربما في العالم، إذ وصل عمرها بحسب شهادة الوفاة 138 عامًا، إذ أنها من مواليد «1/7/1885».

مصور يكشف تفاصيل حياة المعمرة العراقية

وتمكن مصور فتوغرافي يُدعي «وضاء العمري»، أن يلتقط بعض الصور للمواطنة «مدلولة»، وذكر بعض المواقف الصعبة التي عاشتها المعمرة العراقية، موضحًا أنها تزوجت 3 مرات.

وأضاف العمري، أن الحاجة مدلولة أنجبت طفلًا واحدًا خلال حياتها، وكانت تعمل في كل شيء من أجل المعيشة وتربية ابنها الوحيد، مثل رعي الأغنام ليكبر الطفل ويصبح رجلًا ويلتحق بالسلك العسكري ويتزوج وينجب أطفالًا، ويتسارع الزمن ليتوفى ابنها الوحيد الذي لا تملك أحدًا غيره.

وأشار العمري، إلى أن المواطنة العراقية فقدت بصرها وكانت لا تزال تنتظر عودة ابنها الوحيد، لأنهم لم يخبرونها باستشهاده.