ماونتن فيو تطلق أكبر مشروعاتها ALIVA الذي سيغير معايير القطاع العقاري في مصر

المشروع يمتد على مساحة 638 فدان ويقدم 5 تجارب حياة متنوعة باستثمارات إجمالية تصل إلى 140 مليار جنيه القاهرة

أعلنت ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، عن إطلاق أحدث وأكبر مشروعاتها على الإطلاق في السوق المصري، وهو مشروع ALIVA، في مستقبل سيتي بالقاهرة الجديدة.

يشار إلى أن إجمالي استثمارات المشروع بالكامل تصل إلى 140 مليار جنيه ويضم نحو 12,000 وحدة في جميع مراحلها.

ويمتد المشروع الجديد ALIVA على مساحة 638 فدنًا، وهي أكبر قطعة أرض لمطور عقاري في مستقبل سيتي القاهرة الجديدة. ولأن ماونتن فيو تدرك أن لكل فرد وجهة نظر مختلفة حول المعني الحقيقي وكيفية عيش حياة سعيدة ذات قيمة تأكيدًا لرؤيتها "إعمار الأرض وإسعاد من حولنا"، تعتزم الشركة تقديم 5 تجارب معيشة مبتكرة من خلال 9 "بارك" وهي Field park، River park، Mountain View 5.1، Mountain View 5، Lagoon park، Club park، Central park، HeartWork، وWonderville.

الجدير بالذكر أن The Lighthouse، الذي تم ابتكاره من قبل ماونتن فيو، سيتولي تشغيل و إدارة كافة الأنشطة والتجارب التي يتضمنها المشروع. وفي هذا الإطار أعلنت الشركة عن إطلاق أول تجربتين وهم Field Park و River Park.

يأتي إطلاق مشروع ALIVA في إطار سعي ماونتن فيو الدائم للبحث عن أراض جديدة في مواقع استراتيجية، من أجل نشر علم السعادة في جميع أنحاء مصر، انطلاقًا من الفكر الاستراتيجي لقيادة الشركة، وهو ما يميز ماونتن فيو عن منافسيها.

وتعليقًا على إطلاق المشروع الجديد، قال المهندس عمرو سليمان، رئيس مجلس إدارة شركة ماونتن فيو: "يسعدنا الإعلان عن إطلاق مشروع ALIVA في قلب مستقبل سيتي، والذي يمثل أكبر مشروعاتنا على الإطلاق حتى الآن من حيث المساحة، حيث يمتد على مساحة إجمالية تصل إلى 638 فدانًا (حوالي 2.68 مليون متر مربع) وبالتالي تعتبر أكبر مساحة لأي مطور عقاري في مستقبل سيتي.

وتعد ALIVA أول مدينة تفاعلية قائمة على تطبيق علم السعادة وتمكين المجتمع من تحقيق السعادة الحقيقية من خلال أنشطة مختلفة يديرها. The Lighthouse ومن المتوقع أن يلقى المشروع إقبالًا كبيرًا خاصة وأنه يقع في واحدة من أكثر المدن العمرانية نموًا وتوسعًا وهي مستقبل سيتي التي تحرص دائمًا على الشراكة مع مطورين رائدين مثل ماونتن فيو لتغيير شكل الحياة وتجربة المعيشة في القاهرة الجديدة ومنطقة شرق القاهرة بالكامل.

أضاف سليمان: «أنّ إطلاق ماونتن فيو لمشروع ALIVA يؤكد ريادتنا للسوق العقاري المصري اعتمادًا على مفاهيم السعادة بشكل عملي وجعلها عادة يومية وممارسة مستدامة لكل أفراد عائلات ماونتن فيو. في الوقت نفسه، يقدم هذا المشروع العملاق شكلًا جديدًا للمجتمعات العمرانية المتكاملة ليصبح نموذجًا لباقي المطورين العقاريين ليس فقط في منطقة شرق القاهرة، ولكن على مستوى السوق العقاري في مصر و الشرق الأوسط».

تنفرد Field Park بوجود مساحات خضراء مفتوحة مليئة بألانشطة الترفيهية والاجتماعية المختلفة وتتميز بوجود مساحات مخصصة للزراعة والتي تنمي إحساس السكان بالانتماء للمدينة والتعرف على جيرانهم وتطور مهارات أولادهم وتدعم ابداعاتهم.

التجربة ستكون شاملة توفير ورش عمل لتطوير المهارات ، التي تضمن تقديم تجربة معيشة مختلفة لجميع أفراد الأسرة. بينما تتضمن River Park،المستوحاة من القنوات المائية الشهيرة في مدينة أمستردام، مجموعة متنوعة من الأنشطة الحية والتفاعلية، مثل قوارب الكاياك والتجديف و أنشطة متنوعة أخرى.

وتساهم هذه الأنشطة والتجارب الفريدة في تنمية مهارات سكان المدينة، لأن هدفها لا يقتصر فقط على الاستمتاع بالحياة بشكل مختلف، ولكن تنمية وتطوير المهارات الشخصية.

وتتميز مدينة ALIVA بموقعها الاستراتيجي في مدينة مستقبل سيتي القاهرة الجديدة بالقرب من عدد من الطرق والمحاور الرئيسية، بحيث يققع طريق القاهرة السويس علي الجهة الشمالية ، والعاصمة الإدارية والطريق الدائري الإقليمي من الجنوب الشرقي، بالإضافة إلي محور الأمل بقلب المدينة والذي يربط طريق القاهرة السويس بطريق جنوب المستقبل كما يبعد المشروع نحو 20 دقيقة عن الجامعة الأمريكية بالقاهرة، القاهرة الجديدة، 19 دقيقة من مشروع ماونتن فيو 1 و17 دقيقة من مشروع ماونتن فيو هايد بارك، ويتضمن المشروع وحدات متنوعة بما في ذلك الفيلات المستقلة والتاون هاوس وiVillas و شقق الـ Millennial

ويأتي إطلاق ALIVA، استكمالًا للنجاح المبهر الذي حققته الشركة في مشروع iCity والذي تم تصميمه بالكامل على نظام رباعي الأبعاد، ليأتي المشروع الجديد بابتكارات أخرى استكمالًا لسعيها نحو الخروج عن المألوف ويعيد تعريف المجتمعات السكنية وتغيير شكل الصناعة.