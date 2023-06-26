مدرسة «ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية» تعلن فتح باب التقديم أمام طلاب الشهادة الإعدادية  للالتحاق بالمدرسة بدون مصاريف دراسية

أعلنت مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية عن استقبال الطلاب بداية من العام الدراسي المقبل 2023/2024، وفتح باب القبول للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للالتحاق بالمدرسة. يأتي ذلك في إطار استراتيجية مؤسسة ماونتن فيو للتنمية إلى تقديم منظومة تعليمية متكاملة لتطوير التعليم الفني في مصر من خلال أحدث أنظمة التعليم الفني التي تتماشى مع المعايير العالمية.

تهدف المدرسة إلى تطوير مستوى العمالة الفنية في مصر بما يسهم في تأمين وظائف للخريجين في كبرى الشركات في مجال إدارة المنشآت والمرافق. فمن خلال ما تقدمه للطلاب، تسعى المدرسة لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومتطورة، تمكنهم من اكتساب المهارات والخبرات اللازمة لمواكبة التطورات الحديثة في سوق العمل، وهو ما يتماشى مع خطة وزارة التربية والتعليم لزيادة أعداد مدارس التكنولوجيا التطبيقية إلى 100 مدرسة بحلول عام 2030.

ومن المقرر أن تستغرق الدراسة في المدرسة ثلاث سنوات على أن يتم منح الطلاب بعد إتمام الدراسة شهادة معتمدة من قبل وزارة التربية والتعليم والتعليم الفني، وهي شهادة دبلوم المدارس الثانوية الفنية لتكنولوجيا إدارة المنشآت. يمكن للطلاب الحاصلين على الشهادة الإعدادية للعام الدراسي 2022/2023 والحاصلين على مجموع 220 درجة أو أكثر التقدم للالتحاق بالمدرسة بدون مصاريف دراسية من أي مكان في مختلف محافظات الجمهورية وذلك عبر الموقع الرسمي لوزارة التربية والتعليم الفني. ويجب أن يكون الطالب حاصلاً على درجة لا تقل عن 48 في اللغة الإنجليزية، وأن يكون عمره أقل من 18 عامًا. كما يتطلب الالتحاق بالمدرسة اجتياز الطالب اختبارات القبول والمقابلة الشخصية ومقياس الميول المهنية والكشف الطبي.

تتم الدراسة في بيئة تربوية تساعد على تنمية مهارات الطلاب ومواكبة أحدث التطورات العالمية. وتشمل الأنشطة الدراسية دعم بناء الشخصية في ريادة الأعمال والإرشاد والتوجيه المهني بالإضافة إلى الموسيقي والدراما والرسم، كما يتم تزويد الطلاب بمستويات متقدمة في اللغة الإنجليزية. هذا بالإضافة تدريبًا عمليا في كبرى الشركات براتب شهري مقابل هذا التدريب. يأتي ذلك بهدف تأهيل الطلاب للعمل في القطاع العام أو الخاص، وتمكينهم من تحقيق نجاحات مهنية في مجالاتهم المختلفة.

تقع مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية في مدينة العبور، وتتوفر وسائل مواصلات تصل إلى المدرسة من مختلف الأنحاء، لتسهيل وصول الطلاب إلى المدرسة بكل يسر وسهولة. كما يتم توفير الزي المدرسي للطلاب طوال فترة الدراسة التي تمتد لثلاث سنوات، لتوفير بيئة تعليمية ملائمة ومريحة للطلاب.

جدير بالذكر أن مدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية تُعد أحد إسهامات مؤسسة ماونتن فيو للتنمية والتي تأتي ضمن رؤية المؤسسة الهادفة إلى إتاحة فرص عمل لائقة للشباب من خلال التعاون مع المؤسسات الحكومية لتطوير مهارات ورفع قدرات الطلاب والخريجين، وتماشيًا مع رؤية مصر 2030 عبر إتاحة نظام تعليمي عالي الجودة ومطابق للمعايير الدولية بمدرسة ماونتن فيو الدولية للتكنولوجيا التطبيقية.

نبذة عن مؤسسة ماونتن فيو للتنمية:

تأسست ماونتن فيو للتنمية عام 2022، بهدف دعم المجتمعات الأكثر احتياجاً، وبرؤية ترتكز إلى تنمية المهارات والعمل على بناء منارة ملهمة لمجتمعات سعيدة، مع التركيز على ثلاث محاور رئيسية هي التعليم والصحة والاقتصاد مع التوسع في كافة محافظات الجمهورية. قدمت المؤسسة الدعم لأكثر من 20 ألف مستفيد بصورة مباشرة، وأكثر من مليون مستفيد بصورة غير مباشرة حتى الآن، مع تعزيز جهود مبادرة حياة كريمة بما يساهم في بناء مجتمع تنموي مؤثر ومستدام. وتقدم المؤسسة برنامجين لتمكين المواهب: اكتشاف الأبطال وأكاديمية ماونتن فيو، حيث تتمثل استراتيجية المؤسسة في توسيع نطاق السعادة وتمكين دوائر أوسع من المجتمع من استغلال إمكاناتهم الكاملة ومنحهم الأدوات اللازمة لتحقيق النمو واكتشاف قدراتهم ورفع مستوي معيشتهم.

تُعد مؤسسة ماونتن فيو للتنمية الذراع التنموية لشركة ماونتن فيو للتنمية والاستثمار العقاري، التي تسعى من خلالها إلى الاستثمار في الموارد البشرية باعتبارها الثروة الحقيقية لأي مجتمع.