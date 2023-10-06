زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر يضرب جنوب بنما

ضرب زلزال بقوة 5 درجات على مقياس ريختر، صباح اليوم الجمعة، جنوب بنما على عمق 13 كيلومترًا، وفقا لبيانات مركزرصد الزلازل الأوروبي المتوسطي.

وأظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، نشرها عبر موقعه الإلكتروني، وقوع بؤرة زلزال ضرب جنوب بنما على مسافة كيلومترا بين الشمال والشمال الغربي من مدينة مانتا بالإكوادور.

كما أظهرت بيانات مركز رصد الزلازل الأوروبي المتوسطي، وقوع بؤرة زلزال جنوب بنما، على مسافة 461 كيلومترا بين الغرب والشمال الغربي من مدينة إسمرالداس.