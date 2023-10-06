تحسن حالة الطقس في مرسى مطروح.. والمحافظة توجه عدة نصائح للتعامل مع السيول

تحسنت حالة الطقس في مرسى مطروح الآن، عقب تعرضها لسيول الأربعاء الماضي، ما أدى لتراكم المياه في عدة مناطق سكنية غرب وشرق المدينة، منها منطقة الكيلو 4، ومنطقة وادي الرمل ومنطقة قرية القصر وسوق ليبيا، وتم التعامل معها من أجهزة المحافظة.

استقرار الأوضاع في مطروح الآن

وقال اللواء خالد شعيب محافظ مطروح، إن مرسى مطروح الآن استقرت تماما في جميع المناطق المتضررة من السيول، وجرى سحب مياه الأمطار من بؤر التجمعات من خلال تكاتف جهود الحماية المدنية ومجلس مدينة مرسى مطروح وشركة مياه الشرب والصرف الصحي، بالإضافة إلى وصول دعم من شركات المياه والصرف من محافظتي الإسكندرية والبحيرة، وجارٍ استكمال سحب باقي المياه من الشوارع لتجفيف هذه البؤر تماما، كما تم فتح جميع الشوارع الرئيسية أمام حركة السيارات، ولا تزال الجهود مستمرة.

استمرار رفع حالة الطوارئ

وأضاف محافظ مطروح، اليوم، في تصريح خاص لـ«الوطن»، أن مرسى مطروح الآن هادئة ومستقرة، تزامنا مع الأجواء المشمسة في ظل تحسن الأحوال الجوية بعد سيول مطروح، مع استمرار حالة رفع الطوارئ والاستعداد الدائم بجميع أجهزة المحافظة.

وأكد «شعيب»، أنه تم تشكيل غرفة عمليات بالمحافظة، ويتم المتابعة مع غرف العمليات في مجالس المدن الساحلية، من مدينة الحمام شرقا على حدود الإسكندرية وحتى مدينه السلوم غربا، مرورا بمناطق ومدن العلمين والضبعة وسيدي عبد الرحمن ورأس الحكمة والنجيلة وسيدي براني.

نصائح التعامل مع السيول

وأوضح أن سيول مرسى مطروح انتهت ولا يوجد لها أي أثر الآن، وجرى السيطرة عليها، وقمنا بصرف مواد غذائية من خلال مديرية التضامن الاجتماعي بمطروح للمتضررين في منطقة الكيلو 4، موضحا أنه في حالة الطوارئ يجب إبلاغ غرفة عمليات المحافظة على الفور عبر الرقم 0464933158، وعدم ملامسة أعمدة الكهرباء أثناء سقوط الأمطار، وعدم تصوير البرق والرعد بالهواتف وقت حدوثهما، والالتزام بالتعليمات من خلال الأجهزة الرسمية.