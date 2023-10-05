سر سيول مطروح والإسكندرية.. «الأرصاد» تكشف ظاهرة خطيرة تعرضت لها البلاد

تعرضت محافظة مرسى مطروح، اليوم، لتساقط أمطار غزيرة وصلت إلى حد السيول على كثير من المناطق، وسارعت الحماية المدنية وهيئة الأرصاد الجوية؛ للسيطرة على الموقف ومساعدة المواطنين، جراء حالة الطقس السيئ التي وقعوا تحت تأثيرها خلال الساعات الماضية.

سبب سيول مطروح

ويتساءل الكثيرون من المواطنين عن سبب سيول مطروح التي حدثت اليوم؛ لكونها غير معتادة، وهو ما أوضحته الهيئة العامة للأرصاد الجوية في بيان، مشيرة إلى تواجد «مد مداري» على السواحل الشمالية الغربية بمحافظة مرسى مطروح، عمل على تكوين السحب المنخفضة والمتوسطة والعالية على مناطق من الصحراء الغربية وشمال البلاد.

وأضافت أنه صاحب المد المداري سقوط أمطار متفاوتة الشدة خفيفة إلى متوسطة على السواحل الشمالية الغربية وتقل شدتها كلما تقدمنا الى السواحل الشمالية الشرقية والوجه البحرى والقاهرة الكبرى لتصل خفيفة على بعض المناطق سالفة الذكر.

«الأرصاد» تحذر من طقس الخريف

وفي وقت سابق، حذرت «الأرصاد» من تعرض البلاد لأمطار غزيرة في فصل الخريف في ظل التغيرات المناخية التي يشهدها العالم، والعواصف والأعاصير والمنخفضات الجوية، إذ ذكرت الدكتورة منار غانم عضو المركز الإعلامي بالهيئة العامة للأرصاد الجوية، في تصريحات سابقة إن خريف هذا العام من المحتمل أن يشهد حالات من عدم الاستقرار.

وأشارت إلى أن كميات الأمطار ستكون أعلى من المعدل الطبيعي المعتاد في السنوات الماضية؛ وذلك نتيجة تغير المناخ والاحترار العالمي، ومن الوارد أن تحدث بعض التقلبات الجوية العنيفة خلال الفترة المقبلة من فصل الخريف: «وارد إن دول حوض البحر المتوسط تتعرض لنوبات طقس جامحة وعواصف جوية»، وهي معرضة لتقلبات جوية قوية وحالات عدم استقرار عنيفة، ومنخفضات جوية بنسبة كبيرة.

حالة الطقس في مطروح والإسكندرية غدا

وعن حالة طقس مطروح والإسكندرية غدا، فقد توقفت الأمطار حاليا، ومن المتوقع غدا تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح، وسقوط أمطار خفيفة على مواقع متفرقة من السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية والتي تقع ضمنها محافظة مرسى مطروح، بينما يكون الطقس لطيف ليلاً.

السيول على محافظة مطروح.. وأرقام الطوارئ

وأثرت وموجة الأمطار التي تراوحت قوتها من متوسطة إلى غزيرة، على المحافظة ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي إسماعيل ووادي الرمل ووادي التواويع بنطاق المدينة، وقد كما أثرت الأمطار الغزيرة على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة.

ونصحت محافظة مطروح المواطنين بالإبلاغ عن أي طوارئ أو التعامل مع تراكمات الأمطار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 0464933158 و0464943692 غرفة عمليات المحافظة أو الخط الساخن 114.