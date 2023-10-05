طقس مطروح والإسكندرية غدا.. نصائح للطلاب وتحذير من الكهرباء

تعرضت السواحل الشمالية الغربية وبالتحديد محافظة مطروح لتساقط أمطار غزيرة، وصلت إلى حد السيول في بعض المناطق منها منطقة وادي الرمل والخروبة والكيلو 4، وغيرها من المناطق، كما امتدت حالة الطقس السيئ إلى محافظة الإسكندرية.

حالة الطقس في مطروح والإسكندرية غدا

وعن حالة طقس مطروح والإسكندرية غدا، توقفت الأمطار حاليا، ومن المتوقع غدا تساقط أمطار خفيفة إلى متوسطة بنسبة حدوث 30% على مواقع متفرقة من السواحل الشمالية ومطروح، وسقوط أمطار خفيفة على مواقع متفرقة من السواحل الشمالية.

ومن المتوقع أن يسود غدا طقس مائل للحرارة نهارا على الوجه البحري والسواحل الشمالية الشرقية، ويكون معتدل الحرارة على السواحل الشمالية الغربية، التي تقع ضمنها محافظة مرسى مطروح، بينما يكون الطقس لطيف ليلاً.

محافظة مطروح توجه نصائح للطلاب وتحذرهم من الكهرباء

ووجهت محافظة مطروح بعض الإرشادات للمواطنين تجنبا لحالة الطقس السيئ، وجاءت النصائح على النحو التالي:

- التعاون بين المواطنين والمسؤولين.

- عدم التواجد في ممر السيل أو وضع موانع تحول من مساره واتخاذ الحيطة والحذر.

التنبيه على المواطنين وخاصة الأطفال وطلاب المدارس بالابتعاد عن أكشاك المحولات وصناديق وأعمدة الإنارة وعدم ملامسة أي أسلاك كهربائية حرصا على حياتهم.

في حالة الانقطاع المتكرر للتيار الكهربائي يتم فصل الأجهزة الكهربائية لحين استقرار التيار.

في حالة انقطاع التيار الكهربائي واستخدام الإنارة التقليدية على الشموع يجب اليقظة والحذر لتفادي أي أخطار أو حرائق.

- الابلاغ عن أى طوارئ أو التعامل مع تراكمات الأمطار يرجى الاتصال على الأرقام التالية: 0464933158 و0464943692 غرفة عمليات المحافظة أو الخط الساخن 114.

تأثير السيول على محافظة مطروح

وأثرت وموجة الأمطار التي تراوحت قوتها من متوسطة إلي غزيرة، على المحافظة ونتج عنها بعض السيول الخفيفة والمتوسطة بوادي اسماعيل ووادى الرمل ووادى التواويع بنطاق المدينة، كما أثرت الأمطار الغزيرة على عدد من المنازل والطرق بالمنطقة.