قرعة دوري القسم الرابع لأندية الإسكندرية.. المجموعات والمواعيد

قررت منطقة الإسكندرية لكرة القدم برئاسة عامر حسين إجراء مراسم قرعة المجموعتين الأولي والثانية لدوري القسم الرابع بعد غداً السبت الموافق 2023/10/7، ‏بينما تجرى مراسم قرعة المجموعتين الثالثة والرابعة يوم الأحد 2023/10/8 ‏بمقر منطقة الإسكندرية لكرة القدم بمحطة الرمل بحضور ممثلي الأندية ومراكز الشباب المشاركين في دوري القسم الرابع وعددهم 38 فريق.

قرعة المجموعتين الأولى والثانية

وتقام قرعة المجموعة الأولي السبت 2023/10/7 الساعة 11 صباحاً وتضم .

المجموعة الأولى «مركز شباب العبور، مركز شباب الدخيلة، والترسانة البحرية، والسكة الحديد، والقباري، الجمارك، والورديان، ومركز شباب أبيس 8، وشباب التوفيقية، ودير إسنا».

بينما تقام بعدها قرعة المجموعة الثانية في تمام الساعة 2 ظهراً والتي تضم.

المجموعة الثانية

«المصري الرياضي، ستيا، ونجوم المتراس، ومركز شباب النصر، وشباب الحضرة، ونجوم الحضرة، وشباب إمبروزو، والرياضي البحري، وشباب النيل، والمصري السكندري».

قرعة المجموعتين الثالثة والرابعة

كما تجرى قرعة المجموعتين الثالثة يوم الأحد 2023/10/8 في تمام الساعة 11 صباحاً وتضم

‏المجموعة الثالثة «دهميت، ميدو، والجعافرة، شباب محسن، توشكي، المصنع الحربى، مركز شباب العمراوي ، الغزالي، مركز شباب الحرية»

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وتليها قرعة المجموعة الرابعة في تمام الساعة 2 ظهراً وتضم

‏المجموعة الرابعة «مركز شباب الناصرية، بهيج، نادى النصر، أهلي الملاحة، قرشة، نجوم النصر، كابو، ماريا، وتوماس».

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وتقام القرعة وتفاصيل المسابقة بحضور مندوب من كل ناد مشارك بالمسابقة، مع ضرورة إحضار الزي الرسمي والاحتياطي لفريقه.