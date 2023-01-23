تفاصيل إنقاذ لاعب بالمنوفية ابتلع لسانه في مباراة بدوري القسم الرابع

لحظات عصيبة عاشها لاعبو فريقي الماي وبركة السبع بمحافظة المنوفية، في مباراة جمعت الفريقين بدوري الدرجة الرابعة، عندما سقط لاعب فريق الماي أحمد حمدي نصر في حالة إغماء بعد اصطدامه بآخر في كرة هوائية مشتركة.

لاعب ابتلع لسانه في مباراة رسمية

ولم تمر سوى ثوان معدودة حتى انتقل عزت الشحات محمد صقر، المسعف بهيئة الإسعاف الموجود في المبارة، ليكتشف أن اللاعب ابتلع لسانه، وعل الفور فتح شنطة الإسعافات الأولية وقام بفتح مجرى التنفس للاعب، وخلال دقائق قليلة تدخل عماد النجار سائق سيارة الإسعاف الموجود في ملعب المباراة ونزل إلى أرضية الملعب وتم إنقاذ اللاعب من الموت.

كواليس إنقاذ لاعب فريق الماي

«أول ما شوفت اصطدام اللاعبين في الكرة نزلت فورا للملعب، لأني حسيت إن الإصابة خطيرة من طريقة سقوط اللاعب، وبالفعل لقيته بالع لسانه».. بهذه الكلمات بدأ المسعف بإسعاف المنوفية عزت الشحات محمد صقر حديثه لـ«الوطن»، مؤكدا أنه أجرى الإسعافات الأولية للاعب ومن ثم إنقاذه من الموت، موضحاً أن اللاعب يبلغ من العمر 19 سنة والاصطدام كان قويا جدا.

وأوضح المسعف بإسعاف شبين الكوم، أنه اطمأن على اللاعب وساعدة سائق الإسعاف بنقل اللاعب وعمل القياسات الطبية له من تنفس وقياس ضربات القلب وغيرها حتى تم الاطمئنان عليه، موجها التحية لكل من وجه له الشكر «ده واجبي ودوري، والحمد لله إني كنت سبب في إنقاذ حياته».

وأشار «صقر»، إلى أن عددا من أصدقائه أبلغوه أن هيئة الإسعاف ستكرمه بعد إنقاذه للاعب، لكن لم يتم التواصل معه بشكل رسمي حتى الآن.