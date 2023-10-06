10 سنوات إنجازات.. كيف دعمت الدولة الصناعة المصرية من 2014 حتى اليوم؟

على مدار الـ10 سنوات الأخيرة، وتحديدًا خلال فترة حكم الرئيس عبد الفتاح السيسي لمصر، حملت الدولة على عاتقها دعم الصناعة المصرية، وحاولت بكل الطرق والقرارات والإجراءات، وضع مصر صناعيًا في مرتبة أفضل، لذا تستعرض «الوطن» خلال السطور التالية، أشكال دعم الدولة للصناعة المصرية، بحسب ما أعلنه المهندس أحمد سمير وزير التجارة والصناعة، خلال مؤتمر «حكاية وطن».

أوجه دعم الدولة للصناعة المصرية خلال 10 سنوات

- إطلاق البرنامج القومي لتعميق التصنيع المحلي.

- تخريج 95 ألف من العمالة المؤهلة لتلبية احتياجات القطاع الصناعي.

- علامة «لكل فخر صنع في مصر»، إذ جرى تأهيل واعتماد 300 شركة.

- إنشاء 241 محطة مشروع الخلايا الصغيرة المتصلة بالشبكة Egypt - PV.

- إعداد قائمة بـ100 إجراء تحفيزي من أجل النهوض بالصناعة المصرية، وجذب المستثمرين، وهي الإجراءات التي بدورها التأثير على الصناعة المصرية، إذ تم الانتهاء من 81 إجراءً.

- 56.7 مليار جنيه قيمة صرف مستحقات المصدرين: «المساندة التصديرية 2014 - 2022»، وذلك لـ2700 شركة حتى يونيو 2023.

- تحديث 4550 مواصفة جودة.

الشراكة الاقتصادية بين مصر وعدد من الدول

- الشراكة الاقتصادية بين مصر والإمارات والبحرين والأردن.

- الاشتراك في 337 معرضًا خارجيًا.

- تحديث 122 معملًا في المواني المختلفة.

- توقيع 7 اتفاقيات تجارية دولية.

- تفعيل دور المنتج المحلي في التعاقدات الحكومية.