«تجارية الإسكندرية»: قرارات الرئيس تزيد من حركة الصناعة وتنعش السوق المصرية

قال حازم المنوفي، الرئيس السابق لشعبة المواد الغذائية والبقالة بغرفة الإسكندرية التجارية، إنّ قرارات الرئيس عبد الفتاح السيسي الأخيرة، التي تتضمن حزمة من الحوافز المجتمعية لتخفيف العبء عن المواطنين، تساهم بشكل كبير في مواجهة غلاء المعيشة، وزيادة حركة التجارة والصناعة والاستثمار وتنعش السوق المصرية التي تعاني من حالة ركود مستمرة منذ عدة أشهر نتيجة الارتفاع الكبير في الأسعار.

القرارات تخفيف العبء المعيشي على المواطنين

وأضاف المنوفي في بيان اليوم، أن قرارات الرئيس عبدالفتاح السيسي، التي تتمثل في رفع حد الإعفاء الضريبى من 36 ألف جنيه إلى 45 ألف جنيه، لكافة العاملين بالدولة، إضافة إلى زيادة علاوة غلاء المعيشة الاستثنائية، لتصبح 600 جنيه، بدلا من 300 جنيه، وزيادة الحد الأدنى الإجمالي للدخل للدرجة السادسة، ليصبح 4 آلاف جنيه، بدلا من 3500 جنيه، وزيادة الفئات المالية الممنوحة للمستفيدين من «تكافل وكرامة» بنسبة 15% لأصحاب المعاشات، إضافة لمضاعفة المنحة الاستثنائية لأصحاب المعاشات والمستفيدين منها، جاءت في توقيتها المناسب لتخفيف العبء المعيشي على المواطن والتخفيف عن كاهل الأسر المصرية في ظل ارتفاع معدلات التضخم، نتيجة الأزمة الاقتصادية العالمية وانخفاض القوة الشرائية للجنيه.

تحسين دخل المواطن

وأوضح عضو الشعبة العامة للمواد الغذائية، أن زيادة برامج الحماية الاجتماعية المقدمة للمواطنين كل فترة، يسهم في تحسين دخل المواطن مما يجعله قادرًا على الوفاء بالتزاماته المادية وتحقيق متطلبات أسرته وتوفير حياة أدمية لهم، مؤكدا أن القيادة السياسية تحرص علي دعم المواطنين وأن يعيش المواطن حياة كريمة، وهو المشروع الذي تبناه الرئيس ويعد أحد أهم المشروعات القومية في مصر.