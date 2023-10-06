وزير الإسكان: تنفيذ مشروعات بتكلفة 30 مليار جنيه في سيناء ومدن القناة

في الذكرى الخمسين لنصر أكتوبر المجيد، صرح الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، بإن وزارة الإسكان، ممثلة في الجهاز المركزى للتعمير، تعمل في أكثر من 500 مشروع تنموي (تم وجارِ تنفيذها) بسيناء ومدن القناة، بتكلفة تزيد على 30 مليار جنيه، وذلك خلال 10 سنوات في عهد الرئيس عبدالفتاح السيسي، رئيس الجمهورية، لخدمة أهالينا بسيناء ومدن القناة.

مشروعات في سيناء ومدن القناة

وأكد الدكتور عاصم الجزار، أنّ هذه المشروعات تستهدف المساهمة في تنمية سيناء ومدن القناة، من خلال تحسين جودة الطرق والخدمات المقدمة للمواطنين، وتنمية القرى والتجمعات البدوية النائية، وتعمير صحراء سيناء، والاستغلال الأمثل للموارد المتاحة في هذه المناطق، بما يُحسن مستوى المعيشة للأهالي، ويوفر احتياجاتهم من الغذاء والخدمات، ويُسهل الحركة، ويربط سيناء بالوطن الأم.

141 مشروع طرق

وأوضح وزير الإسكان، أنّ المشروعات التي انتهت والجاري تنفيذها، تشمل، 141 مشروعًا للطرق بأطوال أكثر من 1100 كيلومتر، بتكلفة نحو 9 مليارات جنيه، و32 مشروعًا للتنمية المتكاملة لأهالي سيناء، بتكلفة 900 مليون جنيه، وتجمعات سكنية تنموية جديدة، بتكلفة حوالى 4.2 مليار جنيه، وأكثر من 17 ألف وحدة سكنية، بتكلفة 4 مليارات جنيه، ومشروعات مرافق وخدمات، بتكلفة 2.3 مليار جنيه، و57 مشروعًا لتوصيل التيار الكهربائي، وإنارة القرى والتجمعات البدوية والطرق، بتكلفة 1.17 مليار جنيه، ومشروع تطوير موقع التجلي الأعظم فوق أرض السلام بمدينة سانت كاترين، بتكلفة 10 مليارات جنيه.

وحول تفاصيل تلك المشروعات، قال اللواء محمود نصار، رئيس الجهاز المركزى للتعمير، إن الطرق تمثل شرايين التنمية التي تساهم في الربط بين مناطق الإنتاج والتوزيع، وتسهل من انتقال العمالة والخامات والمواد اللازمة لتنفيذ المشروعات في جميع المجالات، وتسهيل حركة التجارة الداخلية، وتقليل زمن الرحلات، وتقليل استهلاك الوقود، وخفض معدلات الحوادث، وتتنوع الطرق التي نُفذت بسيناء ومحافظات القناة بين طرق قومية ورئيسية وداخلية، إذ جرى الانتهاء من تنفيذ 1004 كيلومترات، وجارِ تنفيذ 100.5 كيلومتر.

وأضاف رئيس الجهاز المركزي للتعمير، أنّ الطرق المُنفذة، تشمل محور 30 يونيو الحر «ضمن مشروعات شبكة الطرق القومية» بطول 95 كيلومترًا وعرض 80 مترًا، الذي يبدأ من جنوب بورسعيد ماراً بالطريق الدولي الساحلي بورسعيد/ دمياط، ويمتد جنوباً حتى يتقاطع مع طريق القاهرة/ الإسماعيلية الصحراوي عند الكيلو 94، ويتكون من (5 – 6 حارات مرورية في كل اتجاه) بالإضافة إلى طريقي خدمة على جانبي المحور لخدمة الكيانات العمرانية القائمة، ويضم المحور (17 كوبري – 18 نفقاً عرضياً للسيارات والمشاة – 500 بربخ / عداية / مروي).

الربط بين سيناء والدلتا

ويهدف لزيادة، مما يساهم فى إسراع معدلات التنمية، ويُعد طريق النقل الرئيسي ل الربط بين سيناء والدلتاخدمة مشروعات تنمية محور قناة السويس، واستيعاب الزيادة في الحركة المرورية المتوقعة نتيجة تنفيذ هذه المشروعات، وربط مواني البحر المتوسط بمواني البحر الأحمر، وافُتتح في نوفمبر 2019.