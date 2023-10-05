حجز شقق كل المصريين.. «الإسكان» تكشف من يستحق التحويل داخل المحافظات وخارجها؟

يبدأ فتح باب التحويل لحجز شقق كل المصريين، في الفترة من 10 حتى 14 أكتوبر، حيث تكون متاحة في عدد من المدن التي تم طرحها في إعلانات سابقة، ويمكن للمواطن التحويل إما داخل نفس المحافظة أو خارجها، وعليه قد يتساءل البعض حول الأحقية في التحويل حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة.

حجز شقق كل المصريين

وفي هذا الصدد، توضح الوطن في التقرير التالي الأشخاص الأحق بالتحويل حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المطروحة من قبل وزارة الإسكان لحجز شقق كل المصريين، كما يلي.

وفق مي عبدالحميد، الرئيس التنفيذي لصندوق الإسكان الاجتماعي ودعم التمويل العقاري، فإنّه حال زيادة عدد المتقدمين عن عدد الوحدات المتاحة لحجز شقق كل المصريين، تكون الأولوية طبقًا للترتيب الآتي:

الأولوية في تحويل حجز شقق كل المصريين

أولًا: المتزوج ويعول ويشمل ذلك (الأرمل/ الأرملة، ويعول، المطلق/ المطلقة، ويعول)، والأولوية للأصغر سنًا، وحال تساوي السن تكون الأولوية للأسرة الأكثر عددًا.

ثانيًا: المتزوج وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

ثالثًا: الأعزب وتكون الأولوية للأصغر سنًا.

خطوات تحويل حجز شقق كل المصريين

ويمكن الحصول على خدمة تحويل حجز شقق كل المصريين من خلال الخطوات التالية:

1- الدخول إلى الموقع الإلكتروني https://cservices.shmff.gov.eg/.

2- الضغط على مركز خدمة المواطنين.

3- الضغط على زر الطلبات.

4- الضغط على زر طلب تعديل رغبة حجز الوحدة السكنية.

5- اختيار تحويل إلى مدينة أو مركز بنفس المحافظة أو تحويل إلى مدينة/ مركز بمحافظة مجاورة.

6- تحميل طلب التحويل من الموقع الإلكتروني وتحريره وتوقيعه قبل إعادة تحميله مرة أخرى على الموقع الإلكتروني.

7- حال قبول الطلب بعد دراسته، يجب على المواطن صاحب الطلب التوجه لأحد مكاتب البريد المميكن خلال فترة 15 يومًا من تاريخ نتيجة قبول الطلب بالموقع الإلكتروني لسداد الرسوم.

رسوم التحويل حجز شقق كل المصريين

يذكر أنّ رسوم جدية تحويل حجز شقق كل المصريين هي 35 جنيهًا فقط.