«الإسكان»: حريصون على استمرار نجاح «المقاولون العرب» ومواجهة تحدياتها

اعتمد الدكتور عاصم الجزار، وزير الإسكان والمرافق والمجتمعات العمرانية، القوائم المالية لشركة المقاولون العرب فى 30/ 6/ 2022، وجرى الموافقة على إضافة نشاطين جديدين للشركة، وهما نشاط رصف الطرق ونقل المواد البترولية، والاستثمار والتطوير العقارى والتسويق والدعاية والإعلان.

الاستمرار في تنفيذ المشروعات المهمة

وأضاف أنه جرى الموافقة على زيادة رأس المال المصدر والمدفوع للشركة من 8 إلى 8.5 مليار جنيه، بزيادة قدرها 500 مليون جنيه، من الأرباح المرحلة من العام السابق، والمحققة خلال العام المالى 2022/2021، والتصديق على القوائم المالية بعد زيادة رأس المال، بالإضافة إلى اعتماد مشروع الموازنة التخطيطية للشركة عن العام المالى 2024/2023.

وخلال كلمته باجتماع الجمعية العمومية للشركة، أكد الوزير، أن العام المالي 2021/ 2022 شهد عدة تحديات اقتصادية غير متوقعة أدت إلى ضغوط تضخمية تعرضت لها جميع دول العالم ومنها مصر، ما كان له بالغ الأثر في ارتفاع أسعار السلع والخدمات، وإعادة ترتيب أوجه وأولويات الإنفاق العام، وعلى الرغم من ذلك فقد استمرت الدولة المصريه في العمل على تخفيف حدة آثار هذه الضغوط والتداعيات الاقتصادية على المواطنين، وذلك من خلال اتخاذ العديد من الإجراءات، وبصفة خاصه في مجال زيادة الأجور والمعاشات، واتخاذ حزمة من القرارات لمضاعفة آليات وسبل الحماية الاجتماعية.

وأضاف أن قطاع المقاولات يأتي كأحد الركائز الأساسية التي تساعد في تنفيذ هذه الإجراءات، ما يؤدى إلى تنوع واستمرارية المشروعات التى ينفذها القطاع، وتعتبر شركة المقاولون العرب أحد أعمدة قطاع المقاولات المصري، ما يتطلب منها تطوير أدائها بصفة مستمرة، وتوسيع أنشطتها وانتشارها ومشاركتها مع شركاء مرموقين، وذلك لدعم قدرتها التنافسية، والحصول على حصة سوقية من المشروعات التى يتم طرحها لضمان استمرارية النمو بالشركة.

وأشار الوزير إلى أن نتائج أعمال الشركة خلال العام 2021/ 2022، أظهرت ما يلى، انتهاء الشركة من تنفيذ 190 مشروعاً، والتعاقد على 111 مشروعا جديدا، ونموا فى قيمة الأعمال المنفذة بمعدل قدره 24 % عن العام السابق، حيث بلغت قيمة الأعمال المنفذة 35.444 مليار جنيه، تحقق عنها مجمل ربح للنشاط بلغ 858 مليون جنيه، وأرباحاً صافية قدرها 745 مليون جنيه.

إضافة إلى التزام الشركة في سداد التزاماتها تجاه الدولة، واستمراريتها فى زيادة رأس مال الشركة المدفوع من نتائج أعمالها، حيث بلغ جملة ما جرى سداده من زيادة رأس المال المدفوع خلال الـ5 سنوات السابقة 2.4 مليار جنيه بدون تحمل موازنة الدولة لأى أعباء نتيجة ذلك، بجانب زيادة فى جملة حقوق الملكية بالشركة حيث بلغت فى 30/6/2022 مبلغ 10.426 مليار جنيه (قبل التوزيع) مقابل 9,977 مليار جنيه العام السابق، ما يعتبر نموا للمال العام بالشركة، ووجود رصيد تعاقدات متاحة للشركة فى 30/6/2022 بلغت 93.055 مليار جنيه منها 18.570 مليار جنيه لفروع خارج الجمهورية تمثل 20 % من حجم التعاقدات، وبالإضافة إلى النتائج المالية التى حققتها الشركة، فإنها تساهم فى توفير فرص عمل، حيث يعمل بها قرابة 65.4 ألف عامل.

ومن جانبه أكد المهندس أحمد العصار، رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب، أن الشركة حققت خلال العام 2021/ 2022 نتائج متميزة سواء في تنفيذ المشروعات أو النواحي المالية، استنادا إلى ما تملكه الشركة من مقومات تساعدها فى تحقيق أهدافها في مختلف أنشطتها،

تعزيز ورفع كفاءة أدائها

وأشار إلى أن الشركة اتخذت العديد من السياسات والإجراءات لتعزيز ورفع كفاءة أدائها، وجرى إتاحة الفرصة أمام شباب المهندسين دفعة 2019 وما بعدها لمن يرغب منهم للحصول على درجة الماجستير ومن ثم الدكتوراه فى مجال الهندسة، مع دعمهم ومكافأتهم وتقليدهم المناصب المناسبة فيما بعد، وتم البدء في دعم منظومة الجودة بالشركة، وهذه النتائج تعكس الأداء الجيد للشركة فى مشروعاتها والذى يرسخ من مكانتها ودورها الريادى فى قطاع المقاولات المصرى، ويظهر ذلك جليا فى مشاركتها الشركة فى تنفيذ معظم المشروعات القومية.

وأوضح رئيس مجلس إدارة شركة المقاولون العرب أنه في ظل رؤية الشركة الاستراتيجية لتحقيق التنمية المستدامة لحصتها السوقية فى قطاع المقاولات، والمحافظة على حجم أعمالها، وبما يتيح المحافظة على مكتسبات العاملين المالية والوظيفية، وتنمية المال العام بالشركة، فإنها رأت الاستمرار في التوجه في عدة محاور.