حزب التجمع: بيان البرلمان الأوروبي تدخل غير مبرر لتحقيق أهداف الجماعة الإرهابية

أكد حزب التجمع رفضه لبيان البرلمان الأوروبي الصادر ضد الدولة المصرية، لأنه يعد تدخلا غير مبرر بالشأن الداخلي مشددا على أن النضال الديمقراطي من أجل الحريات وسلامة العملية الانتخابية شأن مصري خالص، ومثل هذه البيانات لا تصدر أبدا لصالح شعبنا المصري لكنها لإلحاق الضرر بالسمعة الوطنية لمن يرحب بها من المدافعين عن التحول الديمقراطي السلمي، اعتمادا على الجهود المشتركة للقوى الوطنية والديمقراطية التي تناضل من داخل مصر وفي حضن شعبنا.

موقف حزب التجمع من بيان البرلمان الأوروبي

وتابع حزب التجمع في بيانه، أن الاتحاد الأوروبي وبرلمانه ليس لهم أي مصداقية في دعم الحريات والديمقراطية بمصر ودولنا العربية، إذ إنهم كانا وما زالوا الرعاة الرسميين لتخريب ليبيا والعراق، ومحاولات إسقاط الدولة بعدد من دول المنطقة، بالتعاون مع المخابرات الأمريكية، وباستخدامهم تنظيم الإخوان الإرهابي.

رفض حزبي لبيان البرلمان الأوروبي

ويتوقع حزب التجمع أن تبادر كل القوى والرموز الوطنية لإدانة ورفض هذا التدخل الاستعماري الذي يستهدف فرض تصورهم الاستعماري لخريطة المنطقة على مصر ودولنا العربية، بعد أن نجح شعبنا بثورة 30 يونيو في إسقاط مخططهم السابق.