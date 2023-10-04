رئيس «التجمع» يهنئ الرئيس السيسي بذكرى نصر أكتوبر: نثق في قيادتكم الحكيمة للبلاد

بعث سيد عبدالعال، رئيس حزب التجمع، عضو مجلس الشيوخ، برقية إلى الرئيس عبد الفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة بمناسبة ذكرى نصر أكتوبر المجيد.

وقال عبدالعال: «الرئيس عبدالفتاح السيسي رئيس الجمهورية القائد الأعلى للقوات المسلحة، تحية وتقدير، أتقدم لسيادتكم باسمي وباسم قيادات وأعضاء حزب التجمع بخالص التهنئة بمناسبة اليوبيل الذهبي لحرب أكتوبر المجيدة، وإذ نهنئ سيادتكم وقواتنا المسلحة الباسلة، بهذا الإنجاز التاريخي الذي كشف للعالم كله عن قوة إرادة المصريين، فإنّنا نجدد العهد لكم وثقتنا في قيادتكم الحكيمة للبلاد، والحفاظ على الدولة الوطنية، والانطلاق بها نحو الأفضل».

ندعو الله أن يحفظكم و يسدد خطاكم

وتابع: «أطيب تمنياتنا لكم بدوام التوفيق والسداد، وندعو الله أن يحفظكم ويسدد خطاكم، مع خالص التقدير والاحترام».