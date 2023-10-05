«المصريين الأحرار»: البرلمان الأوروبي يستقي معلوماته من منصات جماعة الإخوان الإرهابية

وصف حزب المصريين الأحرار برئاسة الدكتور عصام خليل، ما خرج عن البرلمان الأوروبي من اقتراحات للاتحاد الأوروبي، بأنه يناقض نفسه، ومبني على ادعاءات وفرضية غير صحيحة.

وقال الحزب في بيان له، إننا اعتدنا خروج بيانات سنوية فضفاضة الشكل، وليست مبنية على حقائق دامغة ومصادرها مضللة، ولا سيما أن البرلمان الأوروبي خلط بين قضية تشهير وفق القوانين المصرية، وراح برلمان أوروبا يزعم بأن الحبس بدوافع سياسية على خلاف الحقيقة.

أضاف المصريين الأحرار، أن البرلمان الأوروبي دوما يتبنى الحديث عن سيادة الدساتير واحترام القوانين، نجده في اقتراحاته يدعو للتغول من السلطات التنفيذية على السلطة القضائية، في دعوته بالإفراج الفوري عن مذنبين جنائيين يمثلون أمام القاضي الطبيعي، ووفق القوانين المصرية المعمول بها.

ويؤكد حزب المصريين الأحرار، أن البرلمان الأوروبي يستقي معلومات غير صحيحة من منصات التواصل المحسوبة على جماعات الإخوان الإرهابية، ولا يرجع لمصادر وثيقة أو معلومات صحيحة من جهات مختصة، ونطالب برلمان أوروبا والاتحاد الأوروبي بكل تشكيله، لإعادة النظر مجددا وتحري الدقة فيما يطالبون به.

وإذ يبدي حزب المصريين الأحرار استياءه وتعجبه من موقف البرلمان الأوروبي وتبني كلمات حقوق الإنسان، كان بالأحرى به العمل على وجود حل سلمي دائم للصراع الدائر بين روسيا وأوكرانيا، حرصا على الحق في الحياة، وسلامة البلدين وشعوبهم، وكذلك حقوق شعوبهم في أوروبا الذين تضرروا جراء ذاك النزاع، من عدم توافر سلع استراتيجية وانقطاع الخدمات، فضلا عن تأثر الكثيرين من الأوروبيين على خلفية ذلك النزاع.

ويطالب حزب المصريين الأحرار «الليبرالي المصري»، الذي يضع أولى أولوياته مبادئ حقوق الإنسان، البرلمان والاتحاد الأوروبي، باتخاذ خطوات جادة بشأن الأزمة الحدودية بين أرمينيا وأذربيجان، وكوسوفو وصربيا، التي يترتب عليها تشرد وتهديد الكثير من أبناء تلك الدول.

وأكد الحزب، أنه سيوجه خطابا رسميا للاتحاد الأوروبي يفند فيه المزاعم التي بني عليها البرلمان الأوروبي اقتراحاته الخالية من الحقائق والشواهد، والمبني على أكاذيب جماعات الإرهاب ومنصات التواصل.