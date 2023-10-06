ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية في حملات تموينية ببورسعيد

أعلنت مديرية التموين والتجارة الداخلية بمحافظة بورسعيد، أن الحملات التي شنتها على الأسواق التجارية بالتزامن مع بدء العام الدراسي، وعلى مدار أسبوع، أسفرت عن ضبط كميات من السلع الغذائية الفاسدة.

53 محضرا في الأسواق والمخابز

وأوضح محمد عوض، مدير عام مديرية التموين ببورسعيد، أن التقرير الأسبوعي للحملات المكبرة التي شنتها إدارة الرقابة التموينية في الفترة من 1 إلى 6 أكتوبر الجاري، بالتزامن مع بدء العام الدراسي الجديد أسفرت عن ضبط 53 محضرا بالأسواق والمخابز المخالفة في مناطق متفرقة ببورسعيد.

وتمكنت الحملات من تحرير 53 محضرا تموينيا بمناطق متفرقة بإنحاء المحافظة، منها ضبط أحد المحال التجارية بالضواحي لحيازته وعرض وبيع كمية تقدر بـ60 عبوة مياه غازية منتهية الصلاحية.

ضبط سلع غذائية منتهية الصلاحية

كما تم ضبط أحد محال السوبر ماركت بدائرة حي الضواحي يقوم ببيع كميات كبيرة من الحليب المُعلب مركات ونكهات مختلفة داخل الثلاجات أثناء عرضها، وهي منتهية الصلاحية، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة.

كما ضبطت الحملة سوبر ماركت آخر لحيازته وعرض وبيع كميات كبيرة من الجبن المُعبأ وحلاوة طحينية مُعلبة وبيعها للمواطنين على أنها صالحة للاستهلاك الآدمي، وتم التحفظ على الكمية المضبوطة وتحرر محضر بالواقعة.

وأسفرت الحملة أيضا عن ضبط أحد المحال التجارية يقوم باستخدام أسطوانات غاز بوتاجاز منزلي فس غير الغرض المخصص له، كما تم تحرير 15 محضر عدم إعلان عن أسعار المواد الغذائية و10 محاضر شهادات صحية، و5 محاضر بيع سجائر أزيد من السعر الرسمي، و2 محضر عدم إعلان عن أسعار بوتاجاز.

وفي مجال المخابز البلدية التموينية، تم تحرير 5 تقارير لعدم نظافة أداوات العجين و5 تقارير نقص موازين و4 تقارير عدم مطابقة رغيف الخبز للمواصفات القياسية و4 تقارير عدم وجود قائمة تشغيل.