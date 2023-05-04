«تموين بورسعيد» يضبط محطتين لتزويد الوقود داخل منزل وسوبر ماركت 

تمكن رجال التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد اليوم من ضبط محطتين لتزويد الوقود إحداهما بمنزل والأخرى بسوبر ماركت، خلال حملة مكبرة لرجال التموين على أماكن بيع الوقود والأسواق التجارية ببورسعيد.

وصرح محمد عوض مدير مديرية التموين والتجارة الداخلية ببورسعيد، في بيان صحفي أنه تم تحرير محضر بأحد المنازل بقرية الفتح جنوب المحافظة قام صاحبه بوضع طرمبة ضخ بنزين أمامه، وذلك بالقرب من نفق محور 30 يونيو، وبالتفتيش تم ضبط تنكات مدفونة داخل الأرض الزراعية بداخلها كميات كبيرة من المواد البترولية منها نوعيات سولار بكمية تقدر بـ500 لتر، وبنزين 80 بكمية وقدرها 1000 لتر، حيث يقوم صاحب المنزل بتجميع المواد البترولية والاستيلاء عليها وبيعها لجمهور المستهلكين من خلال طرمبات ضخ متصلة بالتنكات.

التحفظ على كميات الوقود

وتم التحفظ على الكميات بحملة الماكينات المخالفة بموجب إيصال استلام وتحفظ، وذلك لمخالفة أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بإدارة منشأه صناعية أو تجارية بدون ترخيص، والقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 والخاص بشأن تنظيم تداول المواد البترولية.

طرمبة بنزين داخل محل تجاري

وأثناء متابعة الحملة مهام عملها بالمرور على محال السوبر ماركت تبين وجود طرمبة بنزين أخرى، داخل أحد المحال التجارية بالكيلو 17 بدائرة الجنوب أيضا، وتم تشميع مسدس ضخ الطرمبة وإيقافها عن العمل بمعرفة المهندسة جيهان شلبي مدير مكتب مصلحة الدمغة والموازين وتحرير محضر تجميع واستيلاء على كميات من السولار وبنزين 80 وبيعها لجمهور المستهلكين من خلال طرمبة الضخ الموجودة أمام السوبر ماركت بدون ترخيص أو تصريح من الجهات الرسمية وعدم أتخاذ إجراءات الأمن والسلامة

مخالفا أحكام القانون رقم 453 لسنة 1954 الخاص بإدارة منشأه صناعية او تجارية بدون ترخيص والقرار الوزاري رقم 102 لسنة 2011 والخاص بشأن تنظيم تداول المواد البترولية.

نظمت الحملة بتوجيه محمد إبراهيم مدير إدارة التجارة الداخلية، وبرئاسة أشرف المليجي وهويدا عبد الرحيم وسحر الجمل كبار مفتشي الرقابة التجارية، بالتنسيق مع المهندسة جيهان شلبي مدير مكتب مصلحة الدمغة والموازين.