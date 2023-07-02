«اقتصادية قناة السويس» تعلن نجاح أول عملية تموين سفن بميناء غرب بورسعيد

أعلنت الهيئة العامة للمنطقة الاقتصادية لقناة السويس، اليوم الأحد، عن نجاح أول عملية تموين لسفينة حاويات بالوقود في ميناء غرب بورسعيد، لتكون الثانية من نوعها في موانى المنطقة الاقتصادية.

تموين سفينة حاويات عملاقة بـ100 طن سولار

وقال وليد جمال الدين، رئيس المنطقة الاقتصادية لقناة السويس، في بيان صحفي، إنه جري تنفيذ خدمة تموين سفينة الحاويات العملاقة CMA CGM MEKONG بنجاح، بعد تزويدها من عائمة التموين KYTHIRA، التابعة لشركة MINERVA، بكمية 100 طن سولار، في عملية استغرقت ساعة واحدة.

وأشار إلى أن عملية تموين السفينة جرت وفق المعايير الفنية والقانونية المتفق عليها، واتباع إجراءات السلامة والاشتراطات البيئية طبقا للأكواد العالمية والمصرية الخاصة بتموين السفن.

تموين السفن يرفع تصنيف الميناء عالميا

وأضاف رئيس المنطقة الاقتصادية أن تقديم خدمة تموين السفن في ميناء غرب بورسعيد يرفع تصنيفه عالميا، ما يسهم في جذب الكثير من الخطوط الملاحية، لافتا إلى أن «هذه الخدمة تأتي انعكاسا لنجاحات مواني المنطقة الاقتصادية في تحسين الكفاءة التشغيلية للخدمات المرتبطة باستقبال السفن».

وقال جمال الدين إن «اقتصادية قناة السويس» وضعت المعايير الفنية والقانونية لإطلاق هذه الخدمة، بالتعاون مع وزارتي النقل والبترول وهيئة قناة السويس، بعد إصدار أول رخصتين لتموين السفن بالوقود لشركتي منيرفا وبنينسولا العالميتين.