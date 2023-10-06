محافظ أسيوط يناقش خطة زيادة الإيرادات بالوحدات المحلية

ناقش اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، خطة تعظيم الإيرادات وزيادة معدلات التحصيل لمستحقات الدولة على مستوى مراكز ومدن وأحياء المحافظة والجهود المبذولة لتنميتها وفقًا للقوانين والقرارات الحكومية المنظمة لذلك، وضبط آليات تحصيلها والرؤى والتصورات الهادفة إلى رفع نسبة الإيرادات وتحسين واستقرار موارد المحافظة تنفيذًا لسياسة الدولة وخطة التنمية المستدامة ورؤية مصر 2030.

خطة تحصيل الإيرادات

واستعرض محافظ أسيوط خطة تحصيل الإيرادات بجميع مراكز وأحياء المحافظة والمشروعات والقطاعات ومناقشة الجهود المبذولة لزيادة معدلات التحصيل لضمان تلبية احتياجات القطاعات المهمة والحيوية التي تمس حياة المواطن بشكل مباشر للإسراع في برامج التنمية وتنفيذ المشروعات التنموية والخدمية.

تحصيل المستحقات المالية

وأكد المحافظ ضرورة تكثيف الجهود بالتنسيق بين كافة الأجهزة التنفيذية بالمحافظة لتحصيل المستحقات المالية المختلفة وتعظيم الاستفادة من الإيرادات وزيادتها حتى يتسنى وضع آلية عمل محددة لتنمية الموارد اللازمة للإنفاق على المشروعات الخدمية والتنموية بالقرى والنجوع الأكثر احتياجًا وتنفيذ خطط التطوير منوهًا إلى اهتمامه بتعزيز صندوق الخدمات بتلك الإيرادات والعمل على استغلالها بالشكل الأمثل وتسخيرها لخدمة المصلحة العامة والمواطنين.

ترشيد الإنفاق

كما تضمن اللقاء التشديد سعد على ضرورة ترشيد الإنفاق بكافة أوجه الصرف وتقليل النفقات وزيادة العائد من الإيرادات بصورة تنعكس على تحسين مستوى الخدمات المقدمة للمواطنين فضلا عن دعم سبل تحصيل المتأخرات المستحقة بالمراكز والمدن لتعظيم الإيرادات واسترداد حقوق الدولة وتفعيل دور أقسام الإيرادات وتطبيق مبدأ الثواب والعقاب، واتخاذ الإجراءات القانونية حيال العاملين المقصرين لتعظيم الإيرادات والاستفادة منها في تنفيذ مشروعات تنموية وخدمية تعود بالنفع والفائدة على أبناء المحافظة.