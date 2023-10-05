«مياه أسيوط» تستعد لمواجهة التقلبات الجوية في فصل الشتاء

استعدت شركة مياه الشرب والصرف الصحي بأسيوط والوادي الجديد، لمواجهة فصل الشتاء، والتقلبات الجوية وذلك بالتنسيق والتعاون مع المحافظة، والأجهزة المختصة.

تطهير وصيانة البالوعات بالشوارع

وقال المهندس علي الشرقاوي رئيس مجلس إدارة شركة مياه أسيوط، إنه تم تطهير وصيانة بالوعات الأمطار وإصلاح التلفيات بها، وكذا تطهير شبكات وبيارات محطات الرفع لزيادة طاقتها، ومراجعة وحدات التوليد الاحتياطية، هذا بالإضافة إلى تفعيل خطط الإغاثة بين شركات المياه والصرف الصحي، وخطط الإغاثة للمناطق القريبة من مواقع المعدات على مستوى الجمهورية، وكذا تفعيل خطة استدعاء العاملين على المعدات في حالة الطوارئ والتأمين على جاهزية كافة المعدات، وخصوصًا الأمطار الغزيرة والسيول.

رفع درجة الاستعداد لمواجهة فصل الشتاء

وأكد رئيس الشركة، جاهزية الشبكات والمحطات ومولدات الديزل والوقود، واتخاذ كافة الإجراءات والاحتياطات اللازمة بشأنها، وكذا رفع درجات الاستعداد القصوى في كافة المناطق الساخنة، واتخاذ إجراءات استباقية لمواجهة الأمطار في فصل الشتاء، بتوجيهات المهندس ممدوح رسلان رئيس الشركة القابضة لمياه الشرب والصرف الصحي.