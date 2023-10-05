رصف عدد من شوارع منفلوط تنفيذا للخطة الاستثمارية في أسيوط

أعلن اللواء عصام سعد محافظ أسيوط، مواصلة أعمال التطوير بمدينة منفلوط، ورصف عدد من الشوارع ضمن الخطة الاستثمارية، لتسهيل الحركة والنقل والانتقال للمواطنين، تنفيذاً لتوجيهات الدولة، وتحقيقا لخطة التنمية المستدامة، وتنفيذا لرؤية مصر2030.

ولفت المحافظ إلى تقديمه كافة سبل الدعم الممكنة، وتذليل العقبات وتسخير الإمكانات المتاحة، وبذل مزيد من الجهود لتحسين وتطوير الخدمات المقدمة للمواطنين بكافة القطاعات، مشيرا إلى ضرورة التنسيق والتعاون بين كافة الجهات المعنية في هذا الشأن، كالصرف الصحي والمياه والغاز الطبيعي والتليفونات والاتصالات والنظافة والاشغالات ووحدة مشروع الرصف بالمحافظة، لتذليل العقبات ونهو الأعمال في المواعيد المحددة، وفقا للجدول الزمني المقرر، وطبقا للمواصفات والمعايير الفنية.

رصف شوارع منفلوط

وأوضح محمد عبدالغني رئيس مركز ومدينة منفلوط، أنه تم رصف عدد من الشوارع بمنطقة تقسيم الصياد بميحط مدرسة محب أيوب الاعدادية بنين، وتفرعات شارع المستشفى المركزي، وجناين أيوب، على أن يتم استكمال باقي الشوارع بمدينة منفلوط المقرر رصفها وفقا للخطة الموضوعة، وهي ميدان القلعة والجيش ومحمود أبوحسين والكاشف وعمر بن الخطاب.

التواجد الميداني والمتابعة المستمرة

وأشار إلى أن محافظ أسيوط وجه بالتواجد الميداني، والمتابعة المستمرة لمراحل وأعمال الرصف، والتأكد من مطابقتها لمعايير الجودة والمواصفات الفنية المحددة، لتحقيق الأمان والسلامة للطرق، مشيرا إلى التأكيد من سلامة البنية التحتية والمرافق، تلاها تنفيذ أعمال التجريف وإزالة التعديات على حرم الطريق، وتحديد الأرصفة ووضع بلدورات وتركيب الانترلوك، ورفع مخلفات التجريف ووضع التربة الزلطية ودكها، وتنفيذ أعمال تسوية وكشط وصنفرة الطريق وتسويته وتمهيده ورشه بمادة المازوت، ووضع طبقة الأسفلت النهائية، ضمن أعمال رفع كفاءة وتحسين الشوارع و الميادين التي يتم تنفيذها لتطوير وتجميل هذه المناطق.