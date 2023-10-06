القبض على شخص بتهة سرقة خزينة فيلا في القاهرة

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة التجمع الأول بمديرية أمن القاهرة، من أحد الأشخاص، مقيم بمحل البلاغ، باكتشافه سرقة خزينة حديدية من داخل الفيلا سكنه، الكائنة بدائرة القسم، وداخلها عملات مالية «محلية وأجنبية، بعض المصوغات الذهبية»، وتفاجئ بعدم تواجد حارس الفيلا.

بالفحص وإجراء التحريات، تبين أنّ حارس العقار المشار إليه، وراء ارتكاب الواقعة.

عقب تقنين الإجراءات، جرى ضبطه حال اختبائه بإحدى الشقق بمحافظة الشرقية، وعُثر بحوزته على كل المسروقات المُستولى عليها، والأدوات المستخدمة في ارتكاب الواقعة.

وبمواجهته، اعترف بارتكاب الواقعة، مستغلاً سفر المُبّلغ وأسرته.

باستدعاء المُبّلغ، تعرف على المضبوطات واتهمه بالسرقة.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.