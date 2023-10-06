«الداخلية»: مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة في أسوان

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، من المتاجرين بالمواد المخدرة، وسبق اتهامه في 12 قضية، آخرها قضية مخدرات، ومحكوم عليه في 16 قضية بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.

مصرع عنصر إجرامي في أسوان

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجرامًا وكمية من مخدر الآيس «الشابو» وسيارة بدون لوحات معدنية وبندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات.