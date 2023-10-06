رئيس مجلس الإدارة:

د. محمود مسلم

رئيس التحرير:

مصطفى عمار

«الداخلية»: مصرع عنصر إجرامي شديدة الخطورة في أسوان

كتب:

شريف سليمان
11:49 ص | الجمعة 06 أكتوبر 2023
المضبوطات

المضبوطات

تمكنت الأجهزة الأمنية، من تحديد مكان اختباء أحد العناصر الإجرامية شديدة الخطورة، من المتاجرين بالمواد المخدرة، وسبق اتهامه في 12 قضية، آخرها قضية مخدرات، ومحكوم عليه في 16 قضية بدائرة مركز شرطة إدفو بأسوان.

مصرع عنصر إجرامي في أسوان

وعقب تقنين الإجراءات، جرى استهدافه ولدى استشعاره بالقوات، بادر بإطلاق الأعيرة النارية تجاهها، مما أسفر عن مصرعه، وعُثر بحوزته على كمية من مخدر البانجو وزنت 15 كيلوجرامًا وكمية من مخدر الآيس «الشابو» وسيارة بدون لوحات معدنية وبندقية آلية وخزينة وعدد من الطلقات.

اقرأ المزيد:

سيناء: ندعم الرئيس السيسي لقضائه على الإرهاب

سامي عبدالراضي: ما حدث في مصر قبل 30 يونيو مرعب.. والقضاء على الإرهاب إنجاز عظيم

إنجازات 10 سنوات.. اختيار مصر رئيسا للمنتدى العالمي لمكافحة الإرهاب

إنجازات 10 سنوات في «حكاية وطن».. إنشاء المجلس الأعلى لمواجهة الإرهاب

باحثة بالمركز المصري للفكر: فرنسا أخفقت في مواجهة الإرهاب بغرب أفريقيا

الرئيس السيسي: الحرب على الإرهاب لم تشغلنا عن الارتقاء بالتعليم لتحسين مستقبل أبنائنا

أمين «حماة الوطن» بكفر الشيخ: الرئيس السيسي أنقذ مصر من الإرهاب الغاشم