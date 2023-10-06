«الداخلية التركية»: اعتقال 92 شخصا للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي

أفادت قناة «القاهرة الإخبارية»، بأن السلطات في تركيا قالت، إن وزارة الداخلية اعتقلت 92 شخصًا في البلاد، اليوم الجمعة، للاشتباه في صلتهم بتنظيم داعش الإرهابي.

وقال وزير الداخلية التركي علي يرليكايا، على صفحته بموقع إكس (المعروف سابقًا باسم تويتر)، «في إطار عملية الاعتقال، التي نفذتها وحدات مكافحة الإرهاب الإقليمية بالتنسيق مع المديرية العامة للأمن التركي، في وقت واحد في 26 مقاطعة، تم اعتقال 92 شخصًا يشتبه في أن لهم صلة بتنظيم داعش».

وأضاف «يرليكايا»: «لن نسمح للمنظمات الإرهابية ومناصريها بالتنفس. ستستمر معركتنا ضد الإرهاب حتى يتم تحييد آخر إرهابي»، حسبما ذكرت وكالة «تاس» الروسية.