القبض على عاطل تخصص في النصب على عملاء البنوك بالمنيا

كشفت معلومات وتحريات قطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، تعرض بعض عملاء البنوك لعمليات نصب واحتيال واستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بهم، والاستيلاء على أموالهم.

وجاء في تفاصيل البلاغ، تلقي المواطنين، مكالمات هاتفية من بعض الأشخاص، وإيهامهم بأنهم موظفي خدمة العملاء بالبنوك أو مندوبي بعض الجهات الرسمية، وفوزهم بجوائز مالية أو منح مقدمة من إحدى الهيئات الحكومية أو تحديث بياناتهم البنكية، وتمكنهم بموجب ذلك، من الاستيلاء على بيانات بطاقات الدفع الإلكتروني الخاصة بالضحايا، واستخدامها في إجراء عمليات شرائية على مواقع التسوق الإلكتروني.

وطلبوا إيداع الضحايا مبالغ مالية على بعض المحافظ الإلكترونية، مسجلة بأرقام هواتف محمولة وأسماء أشخاص آخرين، بزعم تحديث بياناتها البنكية.

عقب تقنين الإجراءات، أمكن ضبط عاطل مقيم بالمنيا، وبحوزته هاتف محمول، بفحصه تبين احتوائه على دلائل تؤكد نشاطه الإجرامي على النحو المشار إليه.

بمواجهته أقر بارتكابه 6 وقائع بذات الأسلوب.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.