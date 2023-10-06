القبض على عاطل تعدى على سيدة بسلاح أبيض في الغربية

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ لقسم شرطة أول طنطا بمديرية أمن الغربية، بحدوث مشاجرة ووجود متوفاة بدائرة القسم.

بالفحص، تبين حدوث مشاجرة بين عاطل وربة منزل «مُصابة بجروح متفرقة بالجسم» وجرى نقلها للمستشفى وتوفيت، وذلك بسبب خلافات الجيرة.

وتعدى خلال المشاجرة، الطرف الأول على المجني عليها، بسلاح أبيض «سكين»، كانت بحوزته، فأحدث إصابتها التي أودت بحياتها.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة.