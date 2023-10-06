«الداخلية» تنظم زيارة لعدد من تلاميذ مدرسة في البحر الأحمر

نظمت مديرية أمن البحر الأحمر، زيارة لعدد من تلاميذ إحدى المدارس بـ«إدارة الحماية المدنية – إدارة المرور – شرطة النجدة»، لاطلاعهم على جانب من الدور الذي يضطلع به رجال الشرطة، في حماية أرواح المواطنين وممتلكاتهم وتعريفهم بمبادئ مواجهة الحرائق، والحفاظ على أنفسهم من أخطارها، وكذا العمل على تحقيق السيولة المرورية.

ومن جهتهم، توجه المشاركون في تلك الزيارة، بالشكر لأجهزة وزارة الداخلية على الجهود المبذولة والحرص على التواصل مع جميع فئات المجتمع، لا سيما صغار السن.