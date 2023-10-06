القبض على سيدة بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج

كشفت الأجهزة الأمنية، ملابسات ما تبلغ للإدارة العامة لمكافحة جرائم الأموال العامة، بقطاع مكافحة جرائم الأموال العامة والجريمة المنظمة، بتضرر عدد من المواطنين من سيدة استولت على مبالغ مالية منهم ورفضت ردها.

ضبط سيدة بتهمة النصب على المواطنين في سوهاج

وجاء في البلاغ، أن عددًا من المواطنين ومقيمين بمحافظة سوهاج، تضرروا من سيدة لها معلومات جنائية ومقيمة بسوهاج، لتلقيها مبالغ مالية منهم، بحجة توظيفها واستثمارها لهم في مجال تجارة المصوغات الذهبية، مقابل أرباح متفق عليها فيما بينهم، إلا أنها لم تلتزم بما وعدت به، ورفضت رد المبالغ المالية المستولى عليها.

بإجراء التحريات وجمع المعلومات، تبين استيلاء المذكورة على مليون و550 ألف جنيه، من المبلغين وتوقفت عن سـداد أصول تلك المبالغ والأرباح المتفق عليها.

عقب تقنين الإجراءات تم ضبطها، وبمواجهتها أقرت بممارستها ذلك النشاط الإجرامي على النحو المُشار إليه.

جرى اتخاذ الإجراءات القانونية.