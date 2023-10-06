سليمان وهدان عن بيان البرلمان الأوروبي: الشعب المصري لا يلدغ من جحر مرتين

أكد النائب سليمان وهدان، نائب رئيس حزب الوفد، أن زمن وصاية البرلمان الأوروبي قد انتهى ولا عودة له، ومصر ترفض أي تدخل في شؤونها، موضحًا أن البرلمان الأوروبي اتخذ منهجا معاديا للدولة المصرية منذ سنوات ومواقفه عدوانية ضد مصر، ويحاول أن ينصب نفسه مراقبًا على الدول في حين أنه فشل في حل مشكلات دول أوروبا وأزماتها الاقتصادية، وتجاهل انتهاكات حقوق الإنسان في عدد من دول أوروبا سواء ضد مواطنيها أو اللاجئين.

وأكد «وهدان»، في بيان، أن مثل هذه التقارير الصادرة من البرلمان الأوروبي لا تمثل شيئا بالنسبة لنا لأن زمن الوصاية انتهى وزمن التدخل في الشئون الداخلية للدول جرى إغلاقه تمامًا، موضحا أن الشعب المصري الواعي لا يلدغ من الجحر مرتين واستقرار الوطن هو أحد أهدافه الرئيسي.

انتهاك القانون الدولي

كما أكد نائب رئيس حزب الوفد، أن البرلمان الأوروبي يريد من خلال بيانه المحرض ضد مصر أن يشغل البعض عن فشله في حل مشاكل دول أوروبا، موضحا أن هذا البيان ينتهك جميع قواعد القانون الدولي التي ترفض التدخل في شئون الدول المستقبلة، كما أن مصر دولة كبيرة ورائدة ولا تسمح بمثل هذه التدخلات.

بيان البرلمان الأوروبي مبني على الأكاذيب

ولفت إلى أن بيان البرلمان الأوروبي مبني على أكاذيب وشائعات تروج لها جماعات مغرضة كذبا بشأن وجود مخالفات في العملية الانتخابية، موضحا أن البرلمان الأوروبي يصر على استخدام ورقة حقوق الإنسان للتحريض ضد مصر في توقيتات معينة يستهدف بها تشويه الدولة المصرية، وهو ما يمثل تدخلا سافرا.