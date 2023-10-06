عضو بـ«الشيوخ»: بيان البرلمان الأوروبي حول الانتخابات في مصر غير ملزم لأحد

أكد النائب محمود القط، أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام في مجلس الشيوخ، وعضو تنسيقية شباب الأحزاب والسياسيين، أن بيان البرلمان الأوروبي بشأن سير العملية الانتخابية في مصر لم يصدر بالإجماع، لكن بأكثرية الحضور، بينما قاطع الجلسة أكثر من 250 نائبا، ورفض البيان عدد كبير من النواب المؤيدين لمصر، وتحدث عدد منهم عن الحقائق التي أثبتوها بأدلة موثقة، فيما يخص محاكمة المتهم هشام قاسم، وما تتخذه مصر من خطوات إيجابية في مجال حقوق الإنسان، مشددا في تصريحات لـ«الوطن» على أن هؤلاء النواب نجحوا في إقناع العديد من زملائهم بحقيقة الإدعاءات الكاذبة المذكورة في البيان.

كبار المسؤولين الأوروبيين يؤكدون تقديرهم للرئيس السيسي

وأضاف القط أن عددا من كبار المسؤولين الأوروبيين تحدثوا عن أهمية الشراكة الاستراتيجية مع مصر، وتقديرهم بالرئيس عبد الفتاح السيسي، مؤكدا «أن من كانوا يهاجمون مصر لديهم أجندتهم الخاصة، والمثير للعجب أنهم تحدثوا عن مرشح رئاسي بعينه، وكان واضحاً جداً أن المهاجمين لديهم أجندات خفية، فمن قاموا بتحريضهم على الدولة المصرية أفلسوا داخلياً، ولم يجدوا من يدعمهم داخل مصر، لذلك قرروا الاستقواء بالخارج».

وقال أمين سر لجنة الثقافة والسياحة والآثار والإعلام بمجلس الشيوخ «المهم للمصريين أن يعلموه بأن أي بيان أو قرار من البرلمان الأوروبي غير ملزم للاتحاد الأوروبي أو أي دولة في الاتحاد، وهو غير مؤثر تماماً على علاقات مصر الاستراتيجية بالاتحاد الأوروبي والمفوضية الأوروبية، وليس أكثر من خطوة لمن يريدون إفساد المشهد الديمقراطي في الانتخابات الرئاسية، أو من يريدون ممارسة ضغوط على الداخل المصري للحصول على مكتسبات سياسية».

إجراء الانتخابات باحترافية شديدة تليق بمصر

وشدد على أن الشعب المصري مستعد للانتخابات الرئاسية، والتي تديرها الهيئة الوطنية للانتخابات باحترافية شديدة تليق بمصر والمصريين، وسيكون هناك العديد من المرشحين ليستطيع الناخب التعرف على برامجهم، وطرح رؤاهم، وفي النهاية البطل الحقيقي لنجاح هذه الانتخابات هو المواطن المصري، الذي سيشارك بقوة ليثبت أن وعيه أصبح صلباً قوياً وغير قابل للتزييف.