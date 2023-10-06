وكيل «صحة الشرقية» يتابع أداء الفرق الطبية في مركز طبي «أولاد صقر»

تابع الدكتور هشام شوقي مسعود وكيل وزارة الصحة بالشرقية، عمل الفرق الطبية المشاركة في المبادرة الرئاسية 100 يوم صحة، بالمركز الطبي بأولاد صقر، التي انطلقت في نهاية شهر يونيو الماضي على مستوى الجمهورية، ووجه وزير الصحة، الدكتور خالد عبد الغفار بمد المبادرة 100 يوم أخرى، تنفيذًا لتوجيهات الرئيس عبد الفتاح السيسي، رئيس الجمهورية.

توفير مستلزمات العمل وسلامة الأجهزة الطبية

تابع وكيل وزارة الصحة، انتظام سير العمل بالمبادرة الرئاسية، وجرى التأكد من توافر مستلزمات العمل، وسلامة الأجهزة الطبية اللازمة لتقديم الخدمات الصحية والأساسية للمواطنين، وإجراء الفحوصات الطبية لهم وفقاً لخطة عمل المبادرات الرئاسية الصحية 100 مليون صحة، التي تشمل الكشف عن الأمراض غير السارية، ودعم صحة الأم والجنين، ودعم صحة المرأة والكشف المبكر عن سرطان الثدي، ومتابعة وعلاج الأمراض المزمنة والكشف المبكر عن الاعتلال الكلوي، وغيرها.

جلسات التطعيمات الروتينية ومواعيدها

وتابع مؤشرات التردد على جلسات التطعيمات الروتينية، والمواعيد الخاصة بها، والتأكد من التسجيل الإلكتروني للأطفال المترددين على الجلسة، وتسجيل المترددين على المبادرة الرئاسية على السيستم الخاص بوزارة الصحة والسكان، وأصدر وكيل الوزارة تعليماته بتحويل الطبيبة المكلفة بالنوبتجية للتحقيق بالشئون القانونية، نتيجة تغيبها عن الحضور.

كما أكد على الفرق الطبية والرائدات الريفيات، باستمرار عمل الدعاية اللازمة بالمناطق المحيطة، وتقديم الخدمات الطبية من خلال الفرق المتحركة بالمنازل، مع التأكيد على حسن معاملة متلقي الخدمة، وتوفير أي احتياجات طبية لهم، مع متابعة أعمال المسح الميداني للتطعيمات الروتينية، والتأكد من تطعيم أي أطفال متخلفة عن التطعيم.