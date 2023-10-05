حزب الإصلاح والنهضة: بيان البرلمان الأوروبي عار تماما من الصحة

علق هشام عبد العزيز رئيس حزب الإصلاح والنهضة، على تدخل البرلمان الأوروبي في الشأن الداخلي المصري، قائلا إن هناك رفض وبشدة لأي تدخل في الشأن الداخلي المصري، حيث أننا دولة مستقلة ولها سيادة عريقة.

الرئيس عبد الفتاح السيسي

أضاف رئيس حزب الإصلاح والنهضة خلال مداخلة هاتفية على قناة «إكسترا نيوز»، قائلًا: «منذ أن تولى الرئيس عبد الفتاح السيسي الحكم 2014، وأصبح للدولة المصرية محدداتها الخاصة في السياسة الخارجية، كما أننا لا نتدخل فى شئون الغير، فالبرلمان المصري لا يتدخل فى شئون الغير، فنرفض أن يتدخل البرلمان الأوروبي فى شئوننا».

بيان البرلمان الأوروبي عار تمامًَا من الصحة

وتابع: «بيان البرلمان الأوروبي عار تمامًَا من الصحة، لأنه من قبل الانتخابات الرئاسية والدولة المصرية حريصة على أن تكون الإنتخابات الرئاسية حرة نزيهة، حيث جعلت الإشراف القضائي ممتدا على هذه الاتنتخابات، رغم أنه المفروض ولايته تنتهى قبل هذه الانتخابات».

الحوار الوطني

واستكمل: «كما أطلقت الدولة الحوار الوطني الذي شهد له القاصي والداني، وتناول كل الملفات دون خطوط حمراء تذاع على الهواء مباشرة ومترجم، كما أن هذه الانتخابات تجري في ظل ظروف من إلغاء لقانون الطوارىء».