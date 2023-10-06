نسمة هركي تختتم طرح أغنيات ألبومها «طايرة»

اختتمت الفنانة نسمة هركي من طرح أغنيات ألبومها الجديد «طايرة» بطرح أغنية «إللينا» عبر المنصات السمعية، وقناة يوتيوب لتستكمل بذلك طرح 5 أغنيات.

«إللينِا» من كلمات وألحان حسين جاسر

الأغنية الجديدة لـ نسمة هي «إللينِا»، من كلمات وألحان حسين جاسر، وأعادت نسمة توزيعها من جديد، بإضافة بعض الكلمات العربية والفرنسية من كتابة نسمة هركي نفسها، وتوزيع: حمودي تنوم.

نسمة هركي مغنية وملحنة مصرية من أصل نوبي، من مواليد القاهرة 1984، كلمة «هركي» وتنطق «إركي» تعني الأرض أو القرية باللغة النوبية، و«طايرة» هو أول ألبوم غنائي لنسمة، مكون من 5 أغان، وهم: «فاكر، وسالكسونا، وصعبة ليه، وطايرة، وإللينِا».

ظهرت لأول مرة عام 2014

وشاركت الفنانة النوبية في عدد كبير من الحفلات والمشاريع الغنائية من بينها الغناء أمام الرئيس عبدالفتاح السيسي في مؤتمر إفريقيا 2019، وقدمت أول عرض لأعمالها في إطار حدث في أبريل 2014 وأول عرض عام في يوليو 2014 كعرض افتتاحي في مهرجان بمسرح الجنينة.