المنشد محمود فضل: السوشيال ميديا لها دور في نشر فن الإنشاد الديني

كشف المنشد الشاب محمود فضل، عن سبب اتجاهه لمجال الإنشاد الديني، وسبب إقبال الناس وتأثرهم به، مؤكدا أن هذا الفن يتنامى بسبب السوشيال ميديا التي عرفت الناس بفن الإنشاد الديني.

وأضاف خلال لقائه ببرنامج «مدد»، الذي يقدمه الإعلامي عبدالفتاح مصطفى، على قناة «الحياة»، أن التكنولوجيا الحديثة أصبح ليها دور كبير للترويج للمنشدين في الفترة الحالية، لأن الناس كلها دلوقتي بقت بتابع السوشيال ميديا، وفيه ناس بتحب تسمع أغاني وناس تحب تسمع مهرجانات وناس تحب تسمع إنشاد، والإنشاد بينتشر بسرعة لأنه حاجة نادرة قوي ومش موجودة كتير على السوشيال ميديا».

وأوضح أن الأغنية المفضلة له هي أغنية «إيه العمل يا أحمد»، مشيرًا الى أن سبب اختياره طريقة الإنشاد بسبب البيئة الواقعية التي نشأ بها والتي اضطرته إلى الدخول في ذلك المجال، ومنها الإذاعة المدرسية.

وتابع «في المدرسة كانوا دايمًا بيوجهوني إنى أقرأ قرآن وأغني أغاني دينية ولما كبرت ودخلت الثانوية الناس كانت بتحب تسمع مني الإنشاد، كمان محبتش نفسي في الغناء رغم إني درست في الأوبرا 5 سنوات».

واستكمل «رغم إني حافظ أغلب الأغاني التراثية القديمة ومتمكن فيها، لكن مقدرتش أغنيها، كمان شايف إن الإنشاد رسالة لأن فيه ناس ممكن تهتدي بسماع أغنية دينية».