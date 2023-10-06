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«جبر الخواطر على الله».. «عم فتحي» وهب شقته وسيارته بالمجان لمرضى السرطان

كتب:

عبير خالد
09:39 م | الجمعة 06 أكتوبر 2023
الحاج فتحي سعيد

الحاج فتحي سعيد

موقف إنساني بكل ما تحمل الكلمة من معنى، جسده الخمسيني فتحي سعيد حرب، الذي خصص شقة كاملة في عمارته السكنية لاستقبال مرضى السرطان من المحافطات، لتكن ملجأ آمن لهم خلال رحلة العلاج، حيث يقوم باستضافتهم في منزله ويوفر لهم إقامة مجانية كاملة، بالإضافة إلى 3 وجبات يومية.

«فتحي» يوفر شقته بالمجان لمرضى السرطان: جبر الخواطر على الله

في لفتة إنسانية قرر «فتحي» صاحب الـ54 عامًا، أن يهب شقة ملكة بمدينة الخانكة في القليوبية للخير، لتكون ملاذا لمرضى السرطان من السيدات والأطفال: «دي أول مرة أخوض التجربة الإنسانية دي، وحبيت أخد ثواب واخلى الموضوع في شقتي، والحمد لله مساحتها كبيرة وتتسع لـ14 فردا بعون الله، وأقدر أوفرلهم وجبات من خلال مطبخ الخير الموجود في الدور الأرضي».

تابع «فتحي» أن الخير لم يقتصر على هذا الحد فحسب، إذ يعمل على توصيل الأسر إلى مقر مستشفى 57357 بسيارته الخاصة، ليكون ثوابه في عمل الخير مضاعفا، ولم يمنعه حاجز الـ50 من مواصلة الخير: «زوجتي بتساعدني في رعاية الأسر، واكتفيت بنشر بوست فقط، لتبدأ الحالات بالتواصل، وسيتم تطبيق الأمر بداية من الغد».

حرص الحاج «فتحي» رفقة زوجته على تزيين الغرف بالبلالين، للتخفف عن الأطفال: « الغرف مجهزة بالكامل بالأدوات اللازمة، التي تجعلهم يشعرون وكأنهم في منزلهم وبين أهلهم».

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