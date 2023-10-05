لدعم مرضى السرطان.. تفاصيل ماراثون «شفاء الأورمان» بالتعاون مع وزارة الشباب

عقدت اللجنة المنظمة لماراثون شفاء الأورمان، مؤتمرًا صحفيًا للإعلان عن تفاصيل الماراثون الدولي الذي يقام لدعم مرضى الأورام السرطانية في مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة.

الماراثون ينطلق بمشاركة 1000 متسابق

ينطلق الماراثون صباح غدًا الجمعة 6 أكتوبر بساحة معبد الكرنك بمشاركة 1000 متسابق، وذلك إيمانًا من المستشفى بأهمية الرياضة ودورها الفعال في بناء صحة الإنسان.

وحضر فعاليات المؤتمر الصحفي، الدكتورة مها الحفناوي، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات بالوزارة نائبًا عن الدكتورة نيفين القباج، وزيرة التضامن، والأستاذ الدكتور حمدي حسين، رئيس جامعة الأقصر، واللواء علي الشرابي، رئيس مدينة الأقصر، ومحمد حسين، وكيل وزارة التضامن بالأقصر، وإبراهيم صفوت، رئيس اللجنة المنظمة، ومجلس إدارة جمعية الأورمان ومؤسسة شفاء الأورمان وقيادات المستشفى ولفيف من الإعلاميين.

الماراثون يمر بالمعالم الأثرية في الأقصر

من جانبها، تشرف شركة «كايرو رانرز» بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، ومؤسسة شفاء الأورمان على تنظيم الماراثون الدولي بالأقصر لعام 2023 لتقديم أفضل تجرِبة للمشاركين، حيث يمر الماراثون بالمعالم الأثرية المميزة في مدينة الأقصر التاريخية.

مشاركة دولية وعربية في الماراثون

وقال إبراهيم صفوت، رئيس اللجنة المنظمة، إن الماراثون الرياضي الدولي، يشارك فيه نحو 1000 متسابق يمثلون عدد من الدول الأجنبية والعربية ومنها «السعودية، الولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، إيطاليا، إسبانيا، روسيا»، بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات، موضحًا أنه تم انتهاء التسجيل واستقبال المشاركين من الدول المشاركة في السباقات المعتمدة للتنافس عليها بالإضافة إلى التحضير للمسابقات، واستلام المتسابقين لأرقام السباق وموعد بدء الماراثون.

وأضاف إبراهيم، أن السباق على أربع مراحل الأولى مسار الـ21 كيلو، مسار الـ10 كيلو مكرر مرتين، مسار الـ2 كيلو، حيث يكون التجمع والبداية من داخل معبد الكرنك شمال الأقصر، من على كورنيش النيل، ويتم الجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل، مع الاستمرار والدوران من أمام مقهى الغورية، والجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل باتجاه معبد الكرنك، ثم الدخول معبد الكرنك من شارع كورنيش النيل حتى نقطة النهاية داخل ساحة المعبد.

التضامن: الماراثون يساهم في دعم مرضى الأورام

من جانبها، أشادت الدكتورة مها الحفناوي، رئيس الوحدة المركزية للجمعيات بوزارة التضامن الاجتماعي، بالصرح الطبي العملاق لمستشفيات شفاء الأورمان والتجهيزات الطبية المميزة التي تقدم الخدمات الطبية المميزة للمرضي بالمجان، مؤكدة أن الماراثون يساهم في دعم مرضي الأورام السرطانية بالصعيد، والاستفادة من فعاليات تميز مصر دوليًا، والاستمرار في تقديم مستوي تنظيم مشرف يليق بمصر بالتعاون مع الجهات المختصة، وكذلك تشجيع الشباب على ممارسة الرياضة لغير المحترفين مع التوعية عن أهم التحديات طبقا للأولويات القومية.

تجربة مؤسسة شفاء الأورمان الرائدة

في السياق ذاته، أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، إن الماراثون الرياضي الدولي يأتي لدعم مرضى الأورام السرطانية، بما يعكس استمرار نجاحات شفاء الأورمان في مختلف المجالات، بجانب الترويج لمستشفى شفاء الأورمان في مختلف دول العالم وإبراز تجربتها الرائدة لتكون إضافة جديدة في سلسلة نجاحات مستشفى شفاء الأورمان في دعم مرضي السرطان طوال رحلتهم العلاجية، وتحقيق الهدف الأساسي «صعيد بلا سرطان»، من خلال الخدمات الطبية المميزة التي تقدمها المستشفى في علاج الأطفال والكبار.