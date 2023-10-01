تفاصيل ماراثون دعم الأطفال مرضى السرطان بالأقصر.. 400 متسابق من 6 دول

أعلن مستشفى شفاء الأورمان لعلاج الأورام بالمجان بالأقصر، تفاصيل الماراثون الدولي لدعم الأطفال مرضى السرطان بالأقصر، والذي يجري تنظيمه 6 أكتوبر الجاري، بالتعاون مع وزارة الشباب والرياضة، بمشاركة عدد من الدول الأجنبية بجانب أبناء الأقصر، بساحة معبد الكرنك.

400 متسابق في الماراثون

وأوضح المستشفى أن الماراثون الدولي سيشارك فيه 400 متسابق حتى الآن، يمثلون 6 دول منها السعودية والولايات المتحدة الأمريكية، البرازيل، إيطاليا، إسبانيا، روسيا، بجانب المتسابقين المصريين من مختلف المحافظات، ويقام السباق على 4 مراحل، الأولى مسار الـ21 كيلو، مسار الـ10 كيلو مكرر مرتين، مسار الـ2 كيلو، إذ يكون التجمع والبداية من داخل معبد الكرنك من على كورنيش النيل، ويتم الجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل، مع الاستمرار والدوران من أمام مقهى الغورية، والجري عكس الاتجاه على كورنيش النيل باتجاه معبد الكرنك، ثم الدخول معبد الكرنك من شارع كورنيش النيل حتى نقطة النهاية داخل ساحة المعبد.

دعم مرضى السرطان بالأقصر

ومن جانبه أكد محمود فؤاد، الرئيس التنفيذي لمؤسسة شفاء الأورمان، أن اللجنة المنظمة في حالة انعقاد مستمر؛ لمناقشة كافة الأمور المتعلقة بالماراثون الدولي، ليكون إضافة جديدة في سلسلة نجاحات مستشفى شفاء الأورمان في دعم مرضى السرطان طوال رحلتهم العلاجية.