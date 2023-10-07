«صحة الشرقية»: 4 أعراض للإصابة بسرطان الثدي.. اذهبي للطبيب مبكرا

كشفت مديرية الصحة بالشرقية، عن أعراض الإصابة بمرض «سرطان الثدي»، والعوامل التي تزيد من خطورة الإصابة به.

أعراض الإصابة بسرطان الثدي

وأوضحت مديرية الصحة خلال نشرة توعوية، أنه أحيانا لا تظهر أعراض على المصابين في المراحل المتقدم وتشمل الأعراض.

• كتلة في الثدي أو سماكة، دون ألم في كثير من الأحيان.

• ترصع أو احمرار أو تبدل آخر في الجلد.

• تغيير في مظهر الحلمة أو تغيير في الجلد المحيط بالحلمة «الهالة».

• سائل غير طبيعي أو دموي من الحلمة.

وينبغي للأشخاص الذين يعانون من كتلة غير طبيعية في الثدي التماس الرعاية الطبية، حتى وإن كانت الكتلة لا تسبب ألما، ومعظم كتل الثدي ليست سرطانية، ومن المرجح أن تعالج كتل الثدي السرطانية بنجاح عندما تكون صغيرة تنتشر إلى الغدد الليمفاوية القريبة.

فحص وتشخيص سرطان الثدي

وأشارت المديرية إلى أنه اكتشاف سرطان الثدي مبكرا والحصول على علاج للسرطان من أهم الاستراتيجيات لمنع الوفيات الناجمة عن سرطان الثدي، من الأسهل العلاج بنجاح إذا تم اكتشافه مبكرا، عندما يكون صغيرا ولم ينتشر.

طرق الفحص والتشخيص

- أشعة رنين مغناطيسي علي الثدي.

- استخراج عينة من خلايا الثدي للاختبار «خزعة» وهي الطريقة الوحيدة لتشخيص سرطان الثدي.

- الفحص الطبي

- أشعة الماموجراف

ما عوامل زيادة خطر الإصابة بسرطان الثدي؟

• تجاوز السن 55 عاما.

• وجود تاريخ عائلي للإصابة بسرطان الثدي.

• الدخول إلى مرحلة انقطاع الطمث بعد سن 55 عاما.

• بدء فترة الطمث قبل 12 عاما.

• عدم الحمل مطلقا أو إنجاب أول طفل بعد سن الثلاثين.

• عدم الإرضاع الطبيعي مطلقا.