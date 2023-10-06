محافظ الشرقية يوجه بتكثيف أعمال نظافة وتجميل الشوارع

وجه الدكتور ممدوح غراب محافظ الشرقية، رؤساء المراكز والمدن والأحياء، بتكثيف حملات النظافة والتجميل ودهان البلدورات وقص وتهذيب الأشجار ورفع الإشغالات والإعلانات المخالفة وصيانة أعمدة الإنارة وتركيب لمبات ليد للارتقاء بالشكل الحضاري والجمالي أمام المواطنين والزائرين.

متابعة النظافة على الطرق السريعة بالزقازيق

وتنفيذا لتكليفات محافظ السرقية، توجهت رئاسة مركز ومدينة الزقازيق منذ الصباح الباكر لمداخل المدينة لمتابعة نظافة الطرق السريعة والتي شملت «طريق الزراعة - دوران الشوبك - الزراعة - أسفل وأعلى كوبرى عبدالعزيز حتى طريق هرية رزنة - طريق موقف المنصورة - طريق الأحرار - رجب أيوب - الجامعة»، وذلك بمشاركة معدات الحملة الميكانيكية وعمال تحسين البيئة برئاسة المركز، كما تم متابعة أعمال النظافة بالطرق السريعة لمداخل المدينة وتسوية الطريق تمهيدا لحركة سير المرور طريق «شيبة - أم الزين» بميت غمر.

الحفاظ على الأشجار المثمرة

وحفاظاً على سلامة الأشجار المثمرة ونباتات الزينة بالأحواض بجانبي الطرق، تم ري الأشجار والنجيلة بحديقة الشوبك ورش الأسفلت بالمياه وما زالت الأعمال مستمرة خلال العطلات الرسمية.

كما تابعت رئاسة مركز ومدينه مشتول السوق، أعمال رفع كفاءة منظومة النظافة بشوارع المدينة ومتابعه عمال تحسين البيئة بالفترة الصباحيه أثناء رفع القمامة بالنقاط الثابته لتجميع القمامة بمشتول السوق وتنظيف الشوارع ورفع القمامة ونقلها إلى المقلب العمومي بالبر الشرقي، لخلق جو صحي وبيئي نظيف.

وفي مركز فاقوس تواصل رئاسة المركز تكثيف أعمال النظافة بالمدينة ورفع القمامة والتراكمات بمناطق متفرقة بشوارع المدينة مع رفع الأتربة والسفوح.